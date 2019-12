Ascolti tv martedì 3 dicembre | I Medici VS Wonder Woman | ecco chi ha vinto

Ascolti tv martedì 3 dicembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 La serie I Medici - Nel nome della famiglia, seconda puntata, ha registrato 3.837.000 telespettatori, share 17,3%. Su Rai 2 Il film Come ti ammazzo il Bodyguard ha registrato 984.000 telespettatori, share 4,1%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 1.200.000 telespettatori, share 5,6%. Su Canale 5 Il film Wonder Woman ha registrato un netto di 2.540.000 telespettatori, share 12,9%. Su Italia 1 Le Iene Show ha ...

Ascolti TV | Martedì 3 dicembre 2019. I Medici calano al 17.3% - Wonder Woman 12.9% : I Medici 3 - Daniel Sharman Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 3.837.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Wonder Woman ha raccolto davanti al video 2.540.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Come ti ammazzo il Bodyguard ha interessato 984.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.083.000 spettatori (12.2%). Su Rai3 #Cartabianca ha ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 26 novembre : vince la Champions - chiusura record per Il Collegio : Nel prime time di martedì 26 novembre è la sfida di Champions League ‘Juventus-Atletico Madrid’, trasmessa da Canale 5, a vincere con 5 milioni 329mila telespettatori e il 20,5% di share. Ascolti tv prime time Segue, su Rai1 con 2 milioni 776mila spettatori, il film tv in replica ‘Luisa Spagnoli‘, con Luisa Ranieri protagonista. Lo share è stato del 13,2%. Sul podio della prima serata anche la puntata di chiusura, in onda ...

Ascolti Tv martedì 26 novembre vince Juventus-Atletico - bene Il Collegio - Cartabianca il programma politico più visto : Ascolti Tv martedì 26 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Juventus – Atletico Madrid – Canale 5 – 5.329 milioni e 20.5% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Luisa Spagnoli – Rai 1 – 2.776 milioni e 13.2% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il Collegio 4 ultima puntata – Rai 2 – 2.352 milioni e 10.2% 15-64 Commerciale ...

Ascolti tv martedì 26 novembre 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Luisa Spagnoli, in replica, ha registrato 2.776.000 telespettatori, share 13,2%. Su Rai 2 Il Collegio, quinta puntata, ha registrato 2.352.000 telespettatori, share 10,2%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato 1.208.000 telespettatori, share 5,4%. Su Canale 5 Juventus - Atletico Madrid, ottavi di finale di Champions Leage, ha registrato un netto di 5.329.000 telespettatori, share 20,5%. Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Martedì 26 novembre 2019. La Champions 20.5% - Luisa Spagnoli in replica 13.2%. Il Collegio chiude al 10.2% : Cristiano Ronaldo (da Facebook) Su Rai1 la replica di Luisa Spagnoli ha conquistato 2.776.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Juventus-Atletico Madrid ha raccolto davanti al video 5.329.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Rai2 Il Collegio ha interessato 2.352.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.769.000 spettatori (10.8%). Su ...

DiMartedì - la compagnia di giro di Floris vince la sfida dello share : Ascolti - Giordano e Berlinguer dietro : Giovanni Floris si posiziona in testa alla classifica degli ascolti tv. I dati Auditel della serata di martedì 19 novembre registrano 1.310.000 spettatori sintonizzati su DiMartedì con uno share del 5.9 per cento. Subito dopo si posiziona un altro grande conduttore televisivo, Mario Giordano. Il suo

Ascolti TV | Martedì 19 novembre 2019. Il concerto de Il Volo 15.1% - la replica di Olivetti 14.6% - Il Collegio 11%. Giordano (5.5%) si avvicina a Floris (5.9%) : concerto Il Volo - 10 Anni Insieme Nella serata di ieri, su Rai1 la replica di Adriano Olivetti – La Forza di un Sogno ha conquistato 3.105.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale5 concerto Il Volo – 10 Anni Insieme ha raccolto davanti al video 3.526.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Rai2 la quinta puntata de Il Collegio 4 ha interessato 2.530.000 spettatori (11%). Su Italia1 Le Iene ha intrattenuto 2.028.000 ...

