Ascolti tv 3 dicembre | calano I Medici ma vincono la serata | continua a calare Conto alla

Ascolti TV | Martedì 3 dicembre 2019. I Medici calano al 17.3% - Wonder Woman 12.9% : I Medici 3 - Daniel Sharman Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 3.837.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale 5 Wonder Woman ha raccolto davanti al video 2.540.000 spettatori pari al 12.9% di share. Su Rai2 Come ti ammazzo il Bodyguard ha interessato 984.000 spettatori pari al 4.1% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 2.083.000 spettatori (12.2%). Su Rai3 #Cartabianca ha ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 2 dicembre : I Medici battono Barbara d’Urso : La nuova stagione de I Medici torna su Rai 1 e conquista la prima serata di lunedì 2 dicembre. La fiction ‘I Medici – Nel Nome della Famiglia‘ è stato il programma più seguito della prima serata con 4.404.000 telespettatori pari al 19% di share. Ascolti tv prime time Al secondo posto, su Canale 5, ‘Live – Non è la D’Urso‘ con 2.288.000 telespettatori e il 14.4% di share. Terzo piazzamento per ...

Ascolti TV primetime - 2 dicembre 2019 : I Medici ripartono dal 19% - Live Non è La D’Urso al 14.4% : Gli Ascolti tv primetime di lunedì 2 dicembre 2019. Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 4.404.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.288.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 771.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre il Confine del ...

Ascolti TV | Lunedì 2 dicembre 2019. I Medici ripartono dal 19% - D’Urso 14.4%. Il 20 all’1.9% con il Pallone d’Oro : I Medici 3 - Synnøve Karlsen Su Rai1 I Medici – Nel Nome della Famiglia ha conquistato 4.404.000 spettatori pari al 19% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.288.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Rai2 Maledetti Amici Miei ha interessato 771.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi – Oltre il Confine del Mare ha catturato l’attenzione di ...

Seconda puntata de I Medici 3 su Rai1 - tra boom di Ascolti e incertezze storiche : trame 3 dicembre : Buono l'esordio per l'atto conclusivo dedicato a Lorenzo il Magnifico. Stasera andrà in onda la Seconda puntata de I Medici 3, ma il debutto di ieri sera conferma l'eccellenza del prodotto firmato Rai Fiction. La prima puntata ha conquistato 4.404.000 spettatori, pari al 19% di share. Un boom che riflette anche l'affetto del pubblico sui social; molti utenti hanno commentato gli episodi seguendo l'hashtag #IMedici su Twitter. Non sono mancati i ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 1 dicembre : Pezzi unici vince con 4.5 milioni di telespettatori : Continua a vincere “Pezzi unici” con Sergio Castellitto su Rai1 confermandosi il programma più visto del prime time della domenica sera, con 4 milioni 549mila telespettatori ed uno share del 19.9%. La fiction di Cinzia Th Torrini tocca il 31.5 in Toscana, mentre sul target femminile sopra i 15 anni ottiene il 23.7. Ottimi Ascolti sui giovanissimi: con il 21 percento, è il programma più visto dalle ragazze tra gli 8 e i 14 ...

Ascolti TV primetime - 1 dicembre 2019 : vince Pezzi Unici al 19.9% - La Caccia chiude col 10.7% : Gli Ascolti tv primetime di domenica 1 dicembre 2019. Nella serata di ieri, domenica 1 dicembre 2019, su Rai1 la fiction Pezzi Unici ha conquistato 4.549.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della serie spagnola La Caccia – Monteperdido ha raccolto davanti al video 2.401.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 – dalle 21.06 alle 22.44 – Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione ...