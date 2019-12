Arrestato il padre della piccola Valentina Terracciano | uccisa per errore

meteoweek

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’uomo, papa, coinvolto in un traffico di droga C’è anche il quarantasettenne Raffaele, papà di, la bimba di due anninel 2000 a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, nel corso di un agguato camorristico, tra i destinatari delle misure cautelari in carcere emesse dal Gip di … L'articoloilperproviene da www.meteoweek.com.

