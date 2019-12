Antigone e il destino tragico | il personaggio nella mitologia classica

termometropolitico

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)e il: ilè il titolo di un’opera tragica composta da Sofocle (497-406 a.C. circa) e inscrittaserie di tragedie sofoclee ispirate alladell’antica città greca di Tebe. Le vicende di Tebe, secondo la, si raccolgono tutte intorno al famoso mito di Edipo, rappresentato da Sofocle in Edipo re e in Edipo a Colono.è anche il nome di una figura delladal carattere essenzialmente, tanto che si potrebbe dire, come si è più volte affermato, che l’essenza della tragediasi sia manifestata nel modo più alto attraverso le vicende di questo straordinario modello dell’animo femminile. Ildi, al pari di Edipo, ha mantenuto la sua fortuna come paradigma letterario fino ai giorni nostri, superando anche i confini della letteratura. Come ...