Annamaria Franzoni | il disastro 18 anni dopo l' orrore di Cogne L' avvocato Taormina

Cogne : l'avvocato Taormina chiede il pignoramento della villetta di Annamaria Franzoni : Cogne torna sulle pagine di cronaca: questa volta per una questione economica. l'avvocato Carlo Taormina che aveva difeso Annamaria Franzoni nelle prime fasi del processo, ha chiesto il pignoramento dell'abitazione cui viveva la donna e in cui si è consumato il delitto di cui è stata accusata, a causa del mancato pagamento della donna. l'avvocato Taormina non sarebbe stato pagato dalla Franzoni per la sua difesa nel caso del delitto di Cogne La ...

Annamaria Franzoni chiede il reddito di cittadinanza : ecco la verità : Si è diffusa in rete la voce che Annamaria Franzoni avrebbe fatto richiesta per la ricezione del reddito di cittadinanza, ecco la verità. Annamaria Franzoni è indissolubilmente legata al delitto di Cogne. Nel 2002 il piccolo Samuele è stato violentemente ucciso in casa della Franzoni e del marito. Sin dal primo momento i sospetti degli […] L'articolo Annamaria Franzoni chiede il reddito di cittadinanza: ecco la verità è apparso prima sul ...