Andrea Ripa Di Meana | Lucrezia Lante della Rovere rispetti le volontà di nostra

Storie Italiane - Andrea Cardella il figlio adottivo di Marina Ripa di Meana e le ceneri della discordia : Andrea Cardella, figlio adottivo di Marina Ripa Di Meana, ospite nel salotto di Eleonora Daniele a “Storie Italiane” su Rai1, risponde a Lucrezia Lante della Rovere, che a un anno di distanza dalla morte della madre, non ha ancora sparso le ceneri in mare, come era nelle sue volontà. Pochi giorni fa a La vita in diretta Lucrezia ha fatto sapere: “Ce le ho io perché la voglio ancora tenere stretta a me”. Dichiarazioni che hanno ...