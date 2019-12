Andrea Iannone e Giulia de Lellis insieme per shopping a Milano

Andrea Iannone cambia vita con Giulia De Lellis | Maniac back smile : Grandi novità in arrivo nel mondo della cronaca rosa. Andrea Iannne cambia vita con Giulia de Lellis e i fan non possono fare a meno di notare il cambiamento. Andrea Iannone cambia vita insieme a Giulia De Lellis? In occasione di vari articoli abbiamo avuto modo di raccontare come il motociclista abbia cambiato diverse delle […] L'articolo Andrea Iannone cambia vita con Giulia De Lellis | Maniac back smile proviene da www.meteoweek.com.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone senza veli | Nudi per essere seguiti di più : Giulia De Lellis e Andrea Iannone senza veli su Instagram. Nudi e crudi per essere seguiti di più sui social? Giulia De Lellis sa che per incrementare la sua carriera, in un modo o nell'altro, deve far parlare di sé. Ebbene sì, l'influencer ha fatto suo il detto 'purché se ne parli' ma forse adesso

Giulia De Lellis - che imbarazzo! E stavolta con lei c’è pure il fidanzato - Andrea Iannone : “Una deficiente” : Come non dirlo: per Giulia De Lellis questo rappresenta il periodo di grande conquiste, sia personali che pubbliche. Adesso che l’abbiamo incontrata anche nelle vesti da scrittrice con il suo ‘Le corna stanno bene su tutto. ma io stavo meglio senza’, noi le corna le continuiamo a fare, ma per altri motivi: “sembro una deficiente”. Cara Giulia, stai bene? Il successo forse le ha fatto perdere qualche colpo. Oltre al ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone : l’incontro imbarazzante : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati protagonisti di un incontro imbarazzante avvenuto a Milano. Il pilota di MotoGp e la showgirl sono stati legati per quasi tre anni: una storia d’amore importante, arrivata dopo il divorzio di Belen da De Martino nel 2015. La love story è terminata circa un anno fa. Una rottura voluta dalla Rodriguez che, poco dopo, è tornata fra le braccia dell’ex ballerino di Amici e padre di suo figlio ...

“Sapete chi sembrano?”. Bianca Guaccero commenta i ritocchi di Stefano De Martino e Andrea Iannone. Scatta l’applauso : Detto Fatto, il programma condotto da Bianca Guaccero in onda nel pomeriggio dal lunedì al venerdì non decolla. La trasmissione supera a malapena 5% di share e la conduttrice non riesce ad uscire dall’empasse ascolti, nonostante i suoi sforzi nella dizione, sorrisi, salti e gag non si smuove l’Auditel, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Da circa un mese, in aiuto alla Guaccero, c’è anche una nuova pagina, tutta dedicata al gossip, che ha ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone soci in affari? L'indiscrezione : Giulia De Lellis e Andrea Iannone è chiaro che stiano facendo sul serio. La relazione nata passo dopo passo è maturata e l'amore tra i due continua a gonfie vele come testimoniato dai due sui rispettivi profili social.Anche il lavoro sembra sorridere a loro favore: se Giulia conquista tutti con il suo primo libro intitolato Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! con ubn boom di acquisti, Andrea Iannone continua il suo ...

VIDEO Andrea Iannone - Aprilia in fiamme nei Test MotoGP. Il pilota attacca il team : “Siete matti - mi schianto a 300 km/h” : L’Aprilia di Andrea Iannone è andata in fiamme durante i Test MotoGP in corso di svolgimento a Valencia. Il centauro italiano era passato sulla linea del traguardo durante la mattinata sul circuito spagnolo quando all’improvviso il suo motore è saltato. Il pilota è poi stato bravo a scendere prontamente e a tenere la moto in attesa dell’arrivo degli ausiliari con l’estintore. Andrea Iannone ha poi attaccato il suo team al ...

Chi : Giulia De Lellis e Andrea Iannone presto soci in affari (RUMORS) : Sul settimanale Chi, nella rubrica Pillole di Gossip, si è tornato a parlare di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, presto la coppia potrebbe diventare tale anche nel mondo lavorativo. Andrea e Giulia, fin da quando hanno ufficializzato la loro relazione, sono inseparabili. La web influencer originaria di Pomezia non ci ha pensato su due volte a lasciare Verona, la città dove si era stabilita per ...

MotoGp - Test Valencia – Che spavento per Iannone - la moto va a fuoco! Andrea si sfoga ai box : “mi ammazzo contro il muro” [FOTO] : Iannone furibondo dopo la rottura del motore in pista durante i Test di Valencia: lo sfogo del campione di Vasto ai box Aprilia E’ iniziata la seconda ed ultima giornata dei Test di Valencia di motoGp. I piloti sono tornati in pista per continuare il lavoro iniziato ieri con i loro team in ottica 2020. Nella mattinata di oggi ha fatto preoccupare un episodio davvero spaventoso che ha visto protagonista la moto di Andrea Iannone. ...

“È tutto pronto”. La soffiata su Giulia De Lellis e Andrea Iannone è una bomba : Da giorni si parla della lite social tra Belen Rodriguez e l’influencer Giulia De Lellis. tutto pare essere partito un paio di settimane fa, quando il settimanale Chi, celebre magazine diretto da Alfonso Signorini, ha sganciato una “bomba” in esclusiva a riguardo di un fatto risalente allo scorso anno. Secondo alcune fonti Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt: fino a qui nulla di strano, l’unico problema è ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone convivono da 5 mesi : Per Giulia De Lellis è un momento d'oro: mentre il suo libro risulta ancora tra i più venduti nel nostro Paese, l'influencer ex fidanzata di Andrea Damante si è ritrovata a dover smentire il settimanale Chi, che aveva scritto a suo avviso una notizia non vera.Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la ragazza sarebbe stata pronta ad andare a convivere con il campione di motociclismo Andrea Iannone, ma a stretto giro è arrivata la ...

Giulia De Lellis (e Andrea Iannone) - l’annuncio sui social : “Ragazzi - sono 5 mesi!” : Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre più uniti e innamorati. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne oggi influencer seguitissima e il pilota di MotoGp si sono definitivamente lasciati alle spalle le storie precedenti (lei con Andrea Damante, lui con Belen Rodriguez) e non perdono mai occasione per rivelare il loro amore anche sui social. Tanto per dirne una, l’altro giorno proprio Giulia ha mostrato a tutti i suoi fan un regalo fatto a ...

Giulia De Lellis risponde a Chi/ 'Io e Andrea Iannone conviviamo da 5 mesi' : Giulia De Lellis al Maurizio Costanzo Show : Chi annuncia la convivenza con Andrea Iannone ma lei fa notare che va avanti già da 5 mesi

Giulia De Lellis : convivenza a Lugano con Andrea Iannone e desiderio di maternità : Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 13 novembre, è tornato ad occuparsi della "coppia d'oro" dell'estate scorsa: Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La rivista di gossip ha documentato il trasloco che la giovane ha fatto di recente nella casa svizzera del fidanzato, ma ha anche riportato l'indiscrezione secondo la quale i due sognerebbero di allargare la famiglia al più presto. Giulia e Andrea innamorati sulle pagine di 'Chi' È ...