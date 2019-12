Anas | avviata la rimozione di rifiuti sul raccordo autostradale di Benevento

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Gruppo FS Italiane) comunica che oggi sono iniziate le attività per ladeiillecitamente sversati lungo le piazzole di sosta deldi. Fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo 152/2006 “Testo Unico sull’Ambiente”, che attribuisce ai Comuni la competenza in merito alla gestione ed allo smaltimento deiurbani,, per tutelare il decoro della strada e la sicurezza della circolazione, si è fatta carico delle attività di pulizia e dei relativi costi, che saranno poi, in una seconda fase, addebitati agli Enti locali competenti. Gli interventi di pulizia, di durata annuale, sono stati aggiudicati, attraverso una gara pubblica, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese con Capogruppo Road S.r.l. (R.T.I. Road S.r.l. – Ecotransfer S.r.l.). Il piano di pulizia rientra nel programma ...

