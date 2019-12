Amedeo Minghi canta al Senato | il VIDEO di “trottolino amoroso” è virale

Da Amedeo Minghi alle finte proposte di matrimonio : che pena la politica “du du da da da” : L'a-politica (che molti confondono con il populismo) ci ha portato a credere che i suoi rappresentanti debbano continuamente lanciarci stimoli per farsi notare e per rimanere sull'onda della popolarità, essere classe dirigente oggi è qualcosa che ha a che fare con la comunicazione marchettara come qualsiasi altri prodotto televisivo.Continua a leggere