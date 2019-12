Ama | in zona Portonaccio incendiati 11 cassonetti

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Roma – La scorsa notte sono statie sono andati distrutti 11 contenitori stradali per i rifiuti posizionati in 5 diverse strade del quartiere, in IV municipio (via Olindo Malagodi, via Vincenzo Marcotti, piazza Avanzini, via Vincenzo Morello, via Eugenio Checci). La stima dei danni e’ pari almeno a 10mila euro. Ama provvedera’ al piu’ presto a sostituire ibruciati che pero’, essendo catalogati come rifiuti combusti, hanno bisogno di particolari accorgimenti per la loro rimozione. L’azienda, come fatto negli altri casi accertati, presentera’ denuncia contro ignoti alle Autorita’ competenti.” “Dall’inizio del 2019 ad oggi sono stati oltre 350 istradali Ama da 2.400 litri bruciati e resi non fruibili, con punte di oltre 130 in VII municipio. Nel 2018 erano stati oltre 500 i ...

