Allerta Meteo Calabria | arriva la “Tempesta di Santa Crispina” | allarme arancione sulla

Allerta Meteo - la “Tempesta di Santa Crispina” sta per abbattersi al Sud : rischio alluvioni in Sardegna - Sicilia - Calabria e Puglia : Allerta Meteo al Sud Italia per la “Tempesta di Santa Crispina” in arrivo dal Maghreb proprio in queste ore. Intanto stamattina è stata l’alba più fredda della stagione, fino al momento, con estese gelate su gran parte del Nord dove la temperatura è scesa fino a -5°C a Bolzano, -4°C ad Aosta, -3°C a Lendinara, -2°C a Vicenza, Sondrio, Tolmezzo, Cordenons e Gradisca d’Isonzo, -1°C a Parma, Modena, Reggio Emilia, ...

Allerta Meteo - il Ciclone Mediterraneo si avvicina al Sud Italia : mappe impressionanti per le prossime 48 ore : Nella notte più fredda degli ultimi mesi, con temperature già sottozero nel cuore della pianura Padana (soprattutto in Emilia Romagna) e nei fondovalle del Trentino Alto Adige, il Ciclone Mediterraneo si avvicina all’Italia dal Mediterraneo occidentale. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli per le prossime ore hanno ulteriormente intensificato il maltempo che colpirà dapprima la Sardegna, nella giornata di Mercoledì 4 Dicembre, e ...

Sardegna Allerta Meteo Arancione 4 Dic 2019 : Scritto da Andrea Pardini Rete Meteo Amatori - Weather for Passion La Protezione Civile regione Sardegna ha emesso il seguente avviso di Allerta Meteo per rischio Idrogeologico, Idraulico e Temporali, valido dalle ore 9.00 alle 23.59 del 4 Dicembre 2019 codice Arancione PER RISCHIO IDROGEOLOGICO... L'articolo Sardegna Allerta Meteo Arancione 4 Dic 2019 proviene da Rete Meteo Amatori.

Allerta Meteo - violento Ciclone Mediterraneo sta per abbattersi al Sud Italia : 2 giorni di maltempo estremo - rischio alluvioni in Sardegna - Calabria e Puglia : L’Italia è di nuovo in stato di Allerta Meteo per il forte maltempo in arrivo nei prossimi due giorni al Sud. La Protezione Civile ha già lanciato l’apposito avviso di condizioni Meteorologiche avverse con un livello di allarme arancione sulla Sardegna per la giornata di Mercoledì 4 Dicembre. La tempesta che arriva dal Mediterraneo occidentale sta già provocando in queste ore forti temporali tra la Spagna meridionale, il ...

meteo domani mercoledì 4 dicembre | Allerta Meteo | arriva il FREDDO : Migliorano in molte parti le condizioni. La sera, il maltempo torna a farsi vedere un poi ovunque. La protezione civile ha emesso un ALLERTA arancione per alcune zone. Ecco le previsioni METEO di domani mercoledì 4 dicembre. Analisi della nuvolosità, temperature, venti e mari. Presenti anche i link per i METEO locali delle 33 città più […] L'articolo METEO domani mercoledì 4 dicembre | ALLERTA METEO | arriva il FREDDO proviene da ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile : violento ciclone in arrivo al Sud - allarme per la Sardegna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una nuova perturbazione proveniente dal nord-Africa si porterà domani sul Mediterraneo occidentale e causerà precipitazioni, anche intense e temporalesche, sulla Sardegna. I venti dai quadranti settentrionali ed orientali rinforzeranno sulla Liguria e sulle due isole maggiori. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Allerta Meteo Calabria : piogge diffuse e temporali sparsi sull’area Ionica : Allerta Meteo gialla sul territorio della Sibaritide e della Valle del Trionto. Previste piogge isolate anche a carattere di rovescio per la restante giornata odierna e per tutta la giornata di domani (Mercoledì 4 Dicembre). È quanto si legge nel messaggio di Allertamento diramato dalla Protezione Civile regionale della Calabria. Nel centro di Protezione civile comunale di Crosia (CS) “sono state attivate tutte le procedure previste in ...

Allerta Meteo Liguria : domani attesi venti di burrasca : Il Centro Meteo Arpal ha emanato l’avviso per vento per la giornata di domani, mercoledì 4 dicembre. Già oggi, martedì 3 dicembre, i venti saranno di burrasca da Nord Nord-Est sul Centro Ponente (zone A, B, D) ma domani si prevede, un ulteriore aumento rispetto alla giornata odierna, fino a 70-80 km/h su BD e sulla parte orientale di A dove le raffiche potranno superare i 100-120 km/h. Sulle restanti zone (parte occidentale di A, E e C) i venti ...

Meteo domani martedì 3 dicembre Allerta Meteo | Video Previsioni : La bassa pressione ancora pervade nella penisola, almeno fino a tutta la giornata, le Previsioni METEO di domani martedì 3 dicembre, ancora sarà all’insegna del maltempo e rovesci, migliorano le Previsioni nei giorni seguenti. La protezione Civile ha diramato l’ALLERTA arancione in diverse regioni di Italia. Analisi della nuvolosità, temperature, venti e mari. Presenti anche […] L'articolo METEO domani martedì 3 dicembre ...

Allerta Meteo - scintille d’inverno sull’Italia in settimana : primo freddo al Nord con la Bora - ancora Scirocco e temporali al Sud : scintille d’inverno sull’Italia nelle prossime ore, grazie al ciclone presente sul Mediterraneo occidentale che richiama aria fredda da Nord/Est verso l’Europa centrale. Seppur limitata a meno della metà del Paese, arriverà nelle prossime ore la prima ondata di freddo della stagione che colpirà il Nord e le Regioni adriatiche a metà settimana. Le temperature minime scenderanno sottozero per la prima volta, in modo decisamente ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per vento : La Sala operativa unificata della Regione Toscana ha emesso un codice giallo per tutta la giornata di domani, martedì 3 dicembre, per vento nelle zone centro-nord orientali della Toscana. Terminata la perturbazione in transito sulla nostra regione, per domani è atteso un miglioramento delle condizioni Meteo ma ci sarà un rinforzo dei venti di Grecale da nord est. A partire dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani dunque, ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità arancione per piene dei fiumi : “Nella giornata di martedì 3 dicembre il graduale esaurimento delle precipitazioni, che ancora insisteranno sul settore appenninico Tosco-Romagnolo, e il ripristino di condizioni Meteorologiche stabili su tutto il territorio regionale saranno favoriti dal progressivo consolidamento di un’area anticiclonica sulla Penisola Italiana. La criticità arancione per la zona B è riferita alla propagazione delle piene dei fiumi Romagnoli nella ...

Allerta Meteo Campania : criticità da stasera per temporali - grandinate e raffiche di vento : La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo per piogge e temporali con criticità idrogeologica e un rischio di livello “giallo” a partire dalle 20 di questa sera e fino alle 8 di domani mattina sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 2 (Alto Volturno e Matese). I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, per questo ...