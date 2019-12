Alfonso Signorini | comincia male La decisione di Mediaset sul Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip 2020 - slitta l’inizio : Alfonso Signorini in difficoltà : GF Vip 2020 anticipazioni, problemi per Alfonso Signorini: la partenza slitta di nuovo C’è ormai davvero grandissima attesa per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, soprattutto dopo l’annuncio del primo concorrente ufficiale: Rita Rusic. Difatti è stata proprio quest’ultima a rivelarlo in una lunga intervista rilasciata sull’ultimo numero del settimanale Chi. Oltre lei pare sia in lizza per entrare nella casa più ...

Pino Daniele - la vedova Fabiola Sciabbarrasi si bacia al ristorante col super-vip : scoop di Alfonso Signorini : Fabiola Sciabbarrasi, la bellissima vedova di Pino Daniele, bacia Luca Di Tolla, ex concorrente del Grande Fratello della 12esima edizione. È il settimanale Chi che ha beccato i due in un ristorante di Napoli. Oggi Luca è lontano dal mondo dello spettacolo e si dedica alla professione di nutrizionis

Alfonso Signorini - la rivelazione privata : “Ho fatto l’amore con una donna” : Alfonso Signorini da un po’ di tempo sta portando avanti un dibattito che sta coinvolgendo l’intero mondo vip. È proprio Signorini, per primo, a raccontare spesso cenni della sua vita privata passata e presente, di modo da sensibilizzare sul tema il pubblico che lo legge o lo ascolta in televisione. A la Repubblica delle donne, tra le altre cose, Alfonso Signorini ha anche rivelato di essere stato a letto con una donna, qualche tempo fa, ...

Anticipazioni GF Vip 4 - Alfonso Signorini sul cast : 'La gente non chiederà questo chi è' : Manca poco più di un mese al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip: il conduttore Alfonso Signorini ha regalato al pubblico un'interessante anticipazione sul cast che lui e gli autori stanno mettendo su in questo periodo. Interpellato da Piero Chiambretti (durante CR4, La Repubblica delle Donne) sui personaggi che i primi di gennaio varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, il direttore ha fatto sapere che la quarta edizione ...

Alfonso Signorini condivide lo stesso pensiero di Gabriel Garko ecco perché : Gabriel Garko in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi” ha ribadito che non ci deve essere un’attenzione così particolare che riguarda la sua vita personale: “Sogno un mondo dove non ci sia più bisogno di raccontare quello che succede nella camera da letto tra due persone. Dobbiamo superare le barriere, le etichette, i cliché e tutte queste maledette definizioni, lasciando a tutti la libertà di esprimersi come e quando ...

