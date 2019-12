Alfano voleva subito il vitalizio Ma l’assegno per ora può attendere La Camera boccia

lanotiziagiornale

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Dopo 17 anni e quattro legislature alle spalle pensava che gli fosse già dovuto. E invece dovrà aspettare fino a 60 anni – età minima per chi ha almeno due mandati parlamentari completi all’attivo – prima di intascare l’agognato. Non è andata bene ad Angelino, ex delfino di Silvio Berlusconi, messosi in proprio col Nuovo Centrodestra, naufragato non appena conclusa l’operazione stampella del Governo Renzi prima e Gentiloni poi. Zitto zitto, l’ex ministro della Giustizia, dell’Interno e degli Esteri, congedadosi dallal’anno scorso, ha deciso di presentare ricorso insieme all’omonimo azzurro Gioacchinoe ai dem Andrea Rigoni e Andrea Martella, quest’ultimo attuale sottosegretario all’Editoria, tutti parlamentari dal 2001 al 2018. Non appena scoperto, infatti, che il nuovo regolamento di Montecitorio, in vigore dal 2012, li avrebbe ...

