Al via le riprese della terza e ultima stagione di Suburra

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Netflix ha annunciato l'inizio delledi "". Tornano per lo scontro finale i protagonisti delle prime due stagioni: Aureliano (Alessandro Borghi) e Spadino (Giacomo Ferrara), Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro), Samurai (Francesco Acquaroli), Adamo Dionisi (Manfredi Anacleti), Sara Monaschi (Claudia Gerini). La serie originale Netflix (prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - e Bartlebyfilm) si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del crimine, dopo aver parlato di Chiesa e Stato, chiudendo così una trilogia che ha fotografato questi tre mondi e le loro connessioni. La, per la regia di Arnaldo Catinari, sarà disponibile nel 2020.

