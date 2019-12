Agni-III | il nuovo fallimento balistico dell’India

it.insideover

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Le forze militari indiane hanno effettuato il primo test in notturna del missilea lungo raggio-III. L’arma in questione, successiva ai modelli-I e-II, non è riuscita però a portare a termine la missione, abortita a soli 115 chilometri dalla base di lancio nonostante sia stato studiato per coprirne oltre 2800. La testata montata sul supporto missilistico era stata riempita per simulare la presenza di un ordigno nucleare, per valutare l’efficienza dell’armamento. A pieno regime e quando i test daranno esiti positivi, sarà in grado di colpire tutte le più grandi città del Pakistan e della Cina, rischiando di portare ad un’escalation di tensioni nell’area dell’Asia meridionale. L’esercito dell’India, tra costi e fallimenti In virtù delle continue tensioni con gli Stati confinanti, l’India ha tenuto alto il ...

