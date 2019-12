Aggredirono Carabiniere dopo Lazio-Eintracht | 25enne arrestato

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Roma – Arresti domiciliari per un tifoso laziale di 25 anni, gia’ noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e uso di strumenti atti a rendere difficoltoso il riconoscimento. Ilfa parte del gruppo che insulto’ e colpi’ unche tentava di fermarli durante alcuni disordini in via San Cosimato, in zona Trastevere di Roma,la partita tra lae l’di Francoforte, il 13 dicembre di un anno fa. Le immagini girate con uno smartphone del militare che, pistola alla mano, manteneva il sangue freddo davanti alla violenza ultras, divennero subito virali. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma e gli agenti della Digos della Questura di Roma hanno notificato l’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della ...

