AFI Awards 2019 | Parasite e The Irishman tra i migliori film | Fleabag e Watchmen tra le

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Gli AFIhanno inserito tra il meglio del cinema e della tv dell'anno, Thee le serie. Gli AFIsono stati assegnati rivelando chee Thesono tra idell'anno, mentresi sono conquistati un posto nella top 10 dedicata alle serie tv. I riconoscimenti assegnati annualmente dai membri dell'AmericanInstitute hanno l'obiettivo di celebrare i progettirealizzati per il piccolo e grande schermo. Nella top 10 dei lungometraggi c'è spazio per titoli apprezzati e tra i favoriti per le candidature agli Oscar 2020 come Theche ha conquistato un premio speciale, Richard Jewell, il campione di incassi Joker e C'era una volta a... ...

