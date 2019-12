59 milioni di bambini nel mondo vivono nel degrado Allarme Unicef

Yemen : tre civili uccisi ogni giorno e 11 milioni di bambini alla fame : Yemen, la mattanza dimenticata e la vergogna delle armi made in Italy. Dall’inizio del conflitto in Yemen in oltre 1 caso su 3 l’uso di armi esplosive ha ucciso una donna o un bambino. Vittime “collaterali” di raid aerei o bombardamenti via terra che colpiscono aree popolate, campi profughi, scuole e ospedali. Tragicamente il loro numero cresce, con oltre 3 civili uccisi al giorno nel 2019 e un aumento del ...

Clima - UNICEF : in Asia Meridionale 620 milioni di bambini respirano aria inquinata : “In Asia Meridionale, dove sono appena stata in missione, ho visto i bambini continuare a soffrire per le terribili conseguenze dell’inquinamento – spiega il direttore generale UNICEF Henrietta Fore -. La qualità dell’aria era a un livello critico. Potevi sentire l’odore dello smog anche portando una mascherina per filtrare l’aria. Da ogni quartiere, potevi vedere l’inquinamento oscurare edifici, alberi, le persone. Le scuole e gli uffici ...

Nel mondo ci sono 15 milioni di bambini e adolescenti sotto psicofarmaci. "L'Italia rafforzi i controlli" : Attenzione alla somministrazione di psicofarmaci a bambini e adolescenti, una pratica molto diffusa in altri Paesi e che rischia di prendere piede anche in Italia. È l’allarme lanciato dalla Rete Sostenibilità e Salute, un network che riunisce le associazioni del terzo settore più attive sul tema della “salute sostenibile”. Nel caso dei minori, l’allerta riguarda soprattutto le prescrizioni per ...

Sanità - il gruppo Recordati dona 2 milioni all’ospedale dei bambini di Milano per nuova unità degenza e rinnovo ambulatorio : “Attualmente sono conosciute più di 7mila malattie rare, ma ad oggi esistono trattamenti solo per meno del 10% di queste”. Lo ha sottolineato Andrea Recordati, amministratore delegato dell’omonima casa farmaceutica, in occasione dell’inaugurazione del padiglione dell’ospedale Buzzi di Milano intitolato al fratello Giovanni, scomparso nel 2016. Dal 1 novembre l’ospedale dei bambini del capoluogo lombardo potenzierà la ...

Istat - bambini e adolescenti italiani in cima alla “classifica” Ue sul sovrappeso : sono più di due milioni : Nel biennio 2017-2018, In Italia si stimano circa 2 milioni e 130 mila bambini e adolescenti in eccesso di peso, pari al 25,2% della popolazione di 3-17 anni (28,5% nel 2010-2011). Lo ha rilevato l’Istat nell’ultimo rapporto pubblicato sullo stile di vita di bambini e ragazzi tra il 2017 e il 2018. Forti le differenze di genere con una più ampia diffusione tra i maschi (27,8% contro 22,4%). L’eccesso di peso è più frequente tra i bambini di 3-10 ...

Salute - Istat : in sovrappeso oltre 2 milioni di bambini e adolescenti : L’obesità tra bambini e ragazzi è un fenomeno che si rileva non soltanto in Italia e nei Paesi europei, ma anche nel resto del mondo. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima siano oltre 340 milioni i bambini e gli adolescenti di 5-19 anni in eccesso di peso. Nei paesi dell’Ue, in media, è obeso quasi un bambino su otto tra i 7 e gli 8 anni: lo rende noto l’Istat. Cipro (20%), Italia (18%), Spagna (18%), Grecia e Malta (17%) mostrano i ...

Italia vietata ai minori : 1 - 2 milioni di bambini e ragazzi vivono in condizioni di povertà : Triplicato in dieci anni il numero dei minori in povertà assoluta, mentre nello stesso arco di tempo sono diminuite nascite...

Giornata Mondiale dell’Alimentazione : 6 - 5 milioni di bambini colpiti dalla fame dopo grave siccità nel Corno d’Africa : Quasi 13 milioni di persone, tra cui 6,5 milioni di bambini, sono colpite dalla fame nel Corno d’Africa, a seguito del più basso livello di precipitazioni piovose nella regione dal 1981 [1]. Questo l’allarme lanciato nella Giornata Mondiale dell’Alimentazione da Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Nonostante gli sforzi fatti dalle agenzie umanitarie ...

Giornata mondiale dell’alimentazione : oltre 200 milioni di bambini soffrono di una qualche forma di malnutrizione : Oggi, a livello globale, 1,9 miliardi di adulti sono in sovrappeso o obesi mentre 462 milioni sono sottopeso. Allo stesso tempo, secondo gli ultimi dati di UNICEF, OMS e Banca mondiale, oltre 200 milioni di bambini soffrono di una qualche forma di malnutrizione: 49,5 milioni di bambini sono affetti da malnutrizione acuta, 149 milioni soffrono di malnutrizione cronica e 40 milioni sono in sovrappeso o obesi. È quanto emerge dalla seconda edizione ...

Clima - l’Unicef : “milioni i bambini a rischio in America latina” : Circa 26,5 milioni di bambini latinoAmericani vivono in zone ad alto rischio per inondazioni o siccità estrema, fatto che conferma come la regione sia una delle più vulnerabili per gli effetti dei cambiamenti Climatici. Lo ha sostenuto oggi l’Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia. Alla vigilia della Conferenza locale della gioventù (LCOY), iniziativa che si svolge prima dell’incontro preparatorio della Conferenza ...