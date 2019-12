Zoff | «Napoli | certe discussioni si fanno all’interno | senza finire sui giornali»

A tutto Zoff - dal caos in casa Napoli all’Italia di Mancini : “e sulla Juventus in Champions dico che…” : Zoff elogia l’Italia di Mancini e non nasconde un forte dispiacere per la situazione in casa Napoli: le parole dell’ex portiere italiano E’ un Dino Zoff a 360 gradi, quello che ha parlato ai microfoni di Rai Radio 2 durante il programma “I Lunatici”. L’ex portiere della Juve, non poteva non parlare proprio della sua ex squadra e della caccia alla Champions League: “per la Juventus potrebbe essere ...