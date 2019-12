Zoff | «Conte lavoro eccezionale Napoli? Situazione gestita male»

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019), le parole dell’ex portiere azzurro sul momento che stanno vivendo le big del campionato e sulla crisi delDinoha rilasciato una lunga intervista sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in cui ha fatto una panoramica sulle grandi del campionato.– «Sono convinto che tutti abbiano colpe per come è statala. Certe discussioni con relativi chiarimenti andavano fatte subito e all’interno, senza farle finire per settimane sui giornali. Ho visto una squadra preoccupata e paurosa. Ma resto convinto che Carlo Ancelotti abbia qualità ed esperienza per tirar fuori il gruppo da questa. Nonostante gli 8 punti di distacco, credo che ilpossa rientrare presto nella lotta per la zona Champions». INTER E JUVENTUS – «Per me la Juventus resta più forte e completa come organico. Ma Antoniosta realizzando un...

FcInterNewsit : Zoff: 'Juve ancora favorita per vincere lo scudetto, ma che gran lavoro quello di Conte all'Inter' - DIndipendente : Zoff: 'Juve più forte, ma l'Inter ha Conte. Buffon? Capita...' - La Gazzetta dello Sport -