Web Tax | Trump minaccia dazi contro Italia e Francia

Da Ilva alle idee per la Web Tax : Greco e il modello della procura di Milano : Milano. L’indagine della procura di Milano sulla vicenda Ilva-ArcelorMittal, aperta in seguito alla decisione di esercitare il diritto-dovere di intervento previsto dal codice civile quando in gioco c’è un interesse pubblico, potrebbe essere un nuovo capitolo di quel “modello Milano” maturato all’in

Digital tax - nel 2018 i giganti del Web in Italia hanno pagato solo 64 milioni di euro : L'ufficio ricerche e studi di Mediobanca (R&S Mediobanca) ha analizzato quanto le società cosiddette 'big tech', con almeno una filiale nel nostro Paese, hanno versato al fisco Italiano nel 2018. Il dato emerso è di 64 milioni di euro. La ricerca ha preso in considerazione solo 15 società e i dati emersi sono i seguenti: Microsoft ha pagato 16,5 milioni di euro, Amazon 6 milioni, Google 4,7 milioni, Oracle 3,7 milioni, Facebook 1,7 milioni, ...

Quei contatti tra Google e Casaleggio sulla Web Tax - la tassa sgradita al M5s : Roma. Che si sia trattato di semplici doglianze, o al contrario di richieste esplicite, è difficile da dire. Molto più probabilmente, i contatti tra i vertici di Google e quelli della Casaleggio Associati sono rimasti un po’ sospesi, lì nel mezzo tra i due estremi dove poi si situa la gran parte del

Sugar - plastic e Web Tax in manovra : per 7 italiani su 10 graveranno sulle spalle dei consumatori : Ricerca sulle micro tasse allo stato attuale previste dal Ddl bilancio effettuata sulla base di mille interviste. Emerge che questi balzelli risultano molto noti

La Web Tax non si vede - ma c'è Risolto il giallo. Cos'è successo : Nessuna scomparsa della web o digital tax per errori politici “mastodontici” per dirla alla Gianluigi Paragone, senatore riottoso del M5S. Solamente un passaggio per motivi tecnici, maturato nella girandola di incontri sulla manovra fra Segui su affaritaliani.it

Confesercenti : Web Tax contro evasione : 11.32 "L'evasione la si combatte con web tax e con il collegamento fra banche dati, che oggi non comunicano". Così il presidente di Confesercenti, De Luise, durante l'assemblea. "Amazon, Google, Instagram, Facebook, Twitter hanno versato in Italia 14,3 milioni di imposta nell'ultimo anno. Lo 0,01% del totale versato dalle società nel nostro Paese. Nel 2017 Facebook ha pagato 120.000 euro di tasse: quanto un nostro albergo di medie ...

Web Tax 2020 : cos’è - chi colpirà - come funziona - ultime novità : Web tax 2020Dopo due tentativi non andati a buon fine, la web tax, ovvero la tassa sui servizi digitali, questa volta potrebbe veramente entrare in vigore, e dovrebbe diventare operativa con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020. Il prelievo è rivolto alle multinazionali che operano nei settori del digitale, e che spostano i loro profitti verso giurisdizioni fiscali maggiormente favorevoli. L’obiettivo è quello di contrastare ...

Manovra - Boccia : “Tagli a spesa pubblica improduttiva per 2 - 7 miliardi. Entrate da tassa sulla plastica e da Webtax” : “Salgono i tagli alla spesa pubblica improduttiva e si delineano i contorni delle altre Entrate, come la web tax e la tassa sulla plastica“. Sono le parole del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, intervistato a “Effetto Giorno” (Radio24) sui dettagli della Manovra approvata stanotte e sulle relative coperture. Boccia conferma che non ci sarà il superticket, ribadisce la presenza del taglio del cuneo ...

L’Italia si unisce alla battaglia mondiale per la Web tax : Dopo vari tentativi falliti a livello nazionale e internazionale, il governo Conte prova a far pagare un’imposta a grandi aziende come Amazon e Google. Leggi

Dai pagamenti alla Web Tax - le misure digitali della manovra economica : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Il Consiglio dei ministri, riunitosi a Palazzo Chigi nella notte, ha approvato il disegno della legge di bilancio 2020 e il decreto legge fiscale collegato. Ora la parola passa alla Commissione europea, che dovrà valutare la sostenibilità e la congruità delle proposte di intervento indicate nel Documento programmatico di bilancio. Tra le misure principali ci sono quelle relative alla riduzione dei costi e delle ...

Così la Web Tax inizia a pagarla l’e-commerce. Lezioni francesi : Roma. Non c’è certezza per le società digitali in Italia. Il ministero dell’Economia Roberto Gualtieri, parlando giovedì dall’Ecofin in Lussemburgo, e come già anticipato, ha detto che l’Italia applicherà una web tax sulle multinazionali digitali a partire dal prossimo anno. L’Italia sembra volere p

Per la nuova Web Tax pagamento in base alla dichiarazione Iva : Meccanismo semplificato con l’autoliquidazione per non ripetere il flop del 2018 e blindare 600 milioni di gettito. Ultime limature su aliquota e limite minimo di fatturato in Italia

Web Tax - dal 2020 al via in Italia la tassa del 3% sui ricavi dei grandi gruppi del web. E l’Ocse rilancia una proposta comune : Dopo due anni di rinvii, da gennaio anche in Italia partirà la web tax. Ad ufficializzarlo è stato, ieri, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “E’ una delle componenti della manovra”, ha spiegato al termine dell’Ecofin. Sulla carta, la tassa del 3% sui ricavi delle grandi imprese del web c’è già: l’hanno prevista prima la manovra del 2017 e poi la legge di Bilancio per il 2019 del governo gialloverde, che ...

Digital Tax - cos'è la tassa sui colossi Web/ Lotta anti-evasori vs Google-Fb-Amazon : Digital Tax, che cos'è la tassa contro i giganti del web, Google, Amazon, FB e non solo,: l'aliquota, la Lotta del Governo e l'attuazione della Manovra