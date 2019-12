Volley | Mondiale per Club 2019 | Civitanova strapazza l’Al-Rayyan | esordio vincente della

oasport

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)hato l’Al-per 3-0 (25-16; 25-18; 25-13) all’nelperdimaschile, la Lube partiva con tutti i favori del pronostico nell’incontro d’aperturarassegna iridata e a Betim (Brasile) ha chiuso i conti in appena 75 minuti di gioco. Tutto davvero molto facile per i Campioni d’Europa che non hanno minimamente sofferto contro i qatarini, non c’è stata partita e i biancorossi hanno giganteggiato al piccolo trotto: i ragazzi di coach Fefé De Giorgi non hanno dovuto strafare contro un avversario oggettivamente molto modesto e hanno incamerato un agevole successo nel round robin che serve per definire gli accoppiamenti delle semifinali. Buona la prima per i marchigiani che torneranno in campo domani notte (ore 00.30) in un incontro decisamente più probante contro i brasiliani del Sada Cruzeiro per ...

