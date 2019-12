Volley femminile | Mondiale per Club 2019 | Novara da sballo | battuto il Tianjin in

LIVE Novara-Tianjin 3-2 - Mondiale per club Volley femminile in DIRETTA : pazzesca vittoria in rimonta di Brakocevic e compagne : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento a stasera (ore 22.00) per l’esordio di Civitanova nel Mondiale per club maschile, la Lube affronterà l’All-Rayyan. Novara-Tianjin 3-2 (17-25; 15-25; 25-18; 25-15; 15-11). vittoria sontuosa delle Campionesse d’Europa all’esordio nel Mondiale per club 2019 di volley femminile. Ora le piemontesi sperano davvero nella qualificazione alle ...

13-11 Courtneyyyyyyyyyyyyyy! Missile su alzata di Sansonna dopo un'azione palpitante. E ora Novara è a due punti da una vittoria incredibile. 12-11 Mani out di Li, il Tianjin rimane in scia alle Campionesse d'Europa. 12-10 Bravissima Courtney sulle mani alte del muro! Novara conserva il break. 11-10 Pallonetto di Zhu Ting. 11-9 ACEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! CHIRICHELLAAAAAAAAAAAAA! Il capitano ...

7-4 Brakoceviiiiiiiiic! Ancoraaaaaaaaa! Missile stratosferico, Zhu Ting recupera lungo ma poi Hooker non interviene col secondo tocco. ALLUNGO DI NOVARA! 6-4 Ancora leiiiiii! Brakocevic maestosa, altro diagonale dopo una difesa miracolosa della Igor! Break delle Campionesse d'Europa, il Tianjin chiama time-out. 5-4 Brakoceviiiiiiiiic! Diagonale nei due metri dopo che il muro aveva contenuto Li, ...

20-13 Ace di Hooker. 20-12 Di Iulio viene murata da Yuan. 20-11 Fallo in palleggio di Chen sottorete. 19-11 MUROOO! Brakocevic stampa Li! Muro celestiale, ormai il quarto set è in tasca delle piemontesi. 17-10 Perfetto lungolinea di Brakocevic che tocca quota 20 punti personali! Novara ha ormai nel mirino il tie-break. 16-10 Brakocevic sfonda il muro, Novara avanti di sei punti al secondo time-out ...

Novara-Tianjin 1-2, le piemontesi riaprono la partita. 25-18 Finalmente Brakocevic chiude, Novara ha vinto il terzo set. 24-18 Incredibile! Veljkovic viene murata! Novara non riesce a chiudere! 24-17 Anche Veljkovic sbaglia il primo tempo! Barbolini chiama time-out. 24-16 Courtney viene murata. Annullati tre set-point. 24-15 Li è perfetta in diagonale, Brakocevic ha sbagliato il pallonetto. 24-14 ...

15-7 Eccellente Courtney in diagonale. 14-7 Hooker passa al secondo tentativo con un pallonetto spinto ma è solo il secondo punto in attacco dell'opposto statunitense. 14-6 Primo tempo di Veljkovic! Serba incontenibile nel fondamentale! C'è solo Novara in campo in questo set, le padrone di casa sono ancora costrette al discrezionale. 13-6 Courtney attacca a tutto braccio e ha ragione! 12-6 Il ...

3-3 muroOOOOO! Brakocevic! Finalmente stampata Li! 2-3 Vasileva allarga troppo il diagonale. 2-1 Brava Brakocevic col mani fuori. 1-1 Mani fuori di Zhu Ting. 1-0 Si parte bene col punto siglato da Brakocevic. INIZIA IL TERZO SET. Novara-Tianjin 0-2. 15-25 Ace di Yuan, il Tianjin vince il secondo set. 15-24 Diagonale di Zhu Ting. 15-23 Zhu Ting mura il primo tempo di Veljkovic. 15-22 Altra fast di Yuan, ...

8-15 Vasileva attacca out. 8-14 Mortifero pallonetto di Yuan. 8-13 Sassata di Vasileva, Novara recupera un break e prova a scalare la montagna. 7-13 Brakocevic sfonda il muro ma quanta fatica. 6-13 Micidiale fast di Yuan. 6-12 Fortunatamente Li sbaglia il primo tempo che avrebbe ammazzato definitivamente il set. 5-12 Attacco lungo di Brakocevic, la serba non ha trovato le mani del muro. Purtroppo in ...

Novara-TianjinG 0-1 (17-25). 17-25 Chiude Yuanyuan in fast. 17-24 Fuori di un soffio il servizio di Li. 16-24 Zhu Ting chiude di prima intenzione sulla ricezione lunga di Vasileva. 16-23 Ace di Li. Ora sta giocando soltanto il Tianjin. 16-22 Novara è totalmente in confusione, fischiato un fallo in palleggio. 16-21 Chirichella attacca sull'asta. 16-20 Fischiato un fallo a rete di Chirichella. ...

16-20 Fischiato un fallo a rete di Chirichella. Barbolini chiama il secondo discrezionale, il Tianjin sembra ormai scappato. Pallone nettamente fuori, punto cconfermato per il Tianjin. 16-19 Chirichella attacca lungo. Barbolini chiama il video-check. 16-18 Di Yao gioca di pugna, pallone sul fondo. Ha sbagliato però Novara nella ricostruzione. 16-17 CHIRICHELLAAAAAA! Che fast! Novara reagisce ...

12.46 Si preannuncia una partita particolarmente tirata e aperta a qualsiasi risultato, le piemontesi cercano la vittoria per compiere un passo importante verso la qualificazione alle semifinali ma di fronte si troveranno un avversario davvero di lusso. 12.44 Novara si presenta da Campionessa d'Europa in carica ma rispetto alla trionfale Champions League è priva di alcune giocatrici di lusso tra ...

