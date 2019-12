Virginia Giuffre accusa il principe Andrea | Costretta a fare sesso con lui da

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Ilmente. E sa di mentire: gli abusi sessuali ci furono e i sudditi del Regno Unito non devono consentirgli di passarla liscia, ne va della della loro nobiltà come popolo, più che “della regalità” della dinastia dei Windsor. È un’implorazione, ma anche una sfida quella lanciata dall’triceRobertssullo scandalo Epstein dagli schermi britannici della Bbc: gli stessi dai quali il 59enne terzogenito della Regina Elisabetta II aveva cercato di difendersi qualche settimana fa - fra smentite, contraddizioni e indisponibilità a un vero mea culpa - in una precedente intervista trasformatasi in un disastroso boomerang. Tanto da indurre alla fine Elisabetta e l’erede al trono Carlo a imporgli un clamoroso passo indietro: il ritiro sostanziale dalla vita pubblica, in rappresentanza della Royal ...

