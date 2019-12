Violenza su donne : Gip Conti - 'molte relazioni malate durano anche anni' (2) : (Adnkronos) - Per Dell'Aera, "servono un monitoraggio adeguato e politiche di lungo periodo, perché la dipendenza affettiva, la cosiddetta love addiction, è un fenomeno sempre più diffuso ed è alla base della Violenza, intesa in senso bidirezionale, in cui tutto viene scambiato per amore". "Sono tan

Da dove nasce la Violenza sulle donne : Dal 2012 ad oggi sono 871 le donne uccise in Italia. Da mariti, fidanzati, spasimanti o semplicemente da uomini violenti

La Violenza sulle transessuali è sempre Violenza sulle donne. Perché siamo donne anche noi : di Alexis Bonazzi È notizia di qualche giorno fa come a Marina di Massa (Massa-Carrara) sia apparso sui citofoni di un condominio un cartello che riportava la seguente dichiarazione: “No trans in questo condominio”. Questo episodio è seguito da un altro fatto analogo, questa volta usando bombolette spray sul muro di un palazzo in periferia. Ovviamente, lo Shakespeare de’ noantri non ha saputo resistere alla tentazione di disegnarci pure un bel ...

Violenza sulle donne - ‘Light of my life’ insegna : un altro modello di virilità è possibile : In questi giorni di pioggia incessante che mi ha accompagnata nei viaggi in varie regioni per incontri e dibattiti in occasione del 25 novembre, proprio mentre escono le notizie su come in Italia una parte dell’opinione pubblica ritenga la Violenza maschile contro le donne una responsabilità da attribuire alle donne stesse, vi voglio parlare di un film appena uscito. Si chiama Light of my life, è una pellicola britannica scritta, diretta e ...

Violenza sulle donne - lo spot della Taffo le vittimizza (e non ne riconosce la forza) : La Taffo Funeral Services ha realizzato questa immagine in occasione del 25 novembre, giornata contro la Violenza di genere. Ecco perché questa immagine non va bene. 1. La comunicazione contro la Violenza di genere, utilizzata come brand, che mostra donne morte o addirittura bare ottiene l’effetto di vittimizzare quelle che in realtà lottano con le unghie e con i denti per sopravvivere, anzi per r-esistere. Chi si occupa di comunicazione ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : stasera quattro casi di Violenza sulle donne : Federica Sciarelli affronterà i casi di quattro donne, quelli di Claudia Stabile, Antonietta Giarnieri, Martina Rossi e Ana Maria di Piazza.

In Turchia la polizia cerca di fermare la manifestazione contro la Violenza sulle donne : Durante la giornata mondiale contro la violenza sulle donne a Istanbul la polizia ha lanciato gas lacrimogeni e urticanti e proiettili di gomma contro i manifestanti al corteo. La manifestazione procedeva in maniera pacifica nel quartiere Taksim a Istanbul nella giornata di lunedì 25 novembre. All’interno del corteo sfilavano donne attiviste o semplici cittadine. Le manifestanti chiedevano in primis maggiori diritti e sicurezza. Il bilancio ...

Violenza sulle donne - il consigliere leghista La Morgia : "Il 90% delle denunce è falso" : Umberto La Morgia è un consigliere della Lega al Comune di Casalecchio di Reno, che si trova alle porte di Bologna e dove dunque ora c'è pieno clima di campagna elettorale. Ieri, però, La Morgia ha fatto un brutto passo falso. Come si dice in questi casi: ha perso una buona occasione per stare zitto. Nella giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, l'acuto La Morgia ha pensato bene di virare il discorso:"Il 90% delle denunce di ...

La Polizia di Stato : in Italia ogni giorno 88 donne sono vittime di Violenza : Lunedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l'Istat ha diffuso un report in merito agli stereotipi di genere e sulla violenza sulle donne. Sempre in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, la Polizia di Stato ha comunicato che ogni giorno 88 donne sono vittime di violenza (una violenza ogni 15 minuti). Per superare gli stereotipi di genere, i pregiudizi e diffondere la cultura ...

Taffo - il social media manager : “Lo spot contro la Violenza sulle donne? Contento di averlo fatto e mi prendo tutta la me**a possibile” : La polemica sull’agenzia funebre Taffo è più viva che mai. Lunedì, durante la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’agenzia di pompe funebri più social che ci sia ha pubblicato un post che ha infiammato il dibattito. “Ci sono due tipi di donne”, hanno scritto su Instagram, Twitter e Facebook, pubblicando una bara da una parte e la scritta “Quelle che denunciano” dall’altra. “Purtroppo, troppe volte, anche ...

Violenza sulle donne : «Per il 24% degli italiani è colpa delle donne» : No, non è uno scherzo, anche perché sarebbe di pessimo gusto, anche se comunque meglio della realtà: secondo una rilevazione statistica sugli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della Violenza, realizzata dall’Istat, diffusa nella Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne del 25 novembre, più di una persona ogni quattro, uomini e donne, pensa che siano le donne a provocare la Violenza, con il loro abbigliamento. Come ...