Violenza donne | la spettacolare danza di gruppo che viene dal Cile e sta facendo il giro

(Di martedì 3 dicembre 2019) Da Santiago delè arrivato fino a Sidney, passando per il Messico, Berlino, Parigi, Bruxelles e persino per la Turchia. È l’inno di protesta lanciato dal collettivono Las Tesis di Oviedo. La canzone durante il fine settimana è stata urlata da centinaia di, come uno slogan. Tutte sono unite da una stessa convinzione, spiegata anche nel brano: “Non è stata colpa mia, né di dove ero, né come ero vestita. Lo stupratore sei tu”. Il brano è accompagnato da una coreografia che in pochi giorni ha fatto ildei social, arrivando a invadere le bacheche di tutto il mondo. “Il patriarcato è un giudice che ci giudica solo per essere nate, e la nostra punizione è lache vediamo ora. Vuol dire femminicidio, impunità per il nostro assassino, vuol dire scomparire, vuol dire stupro”, cantano all’unisono centinaia di. Video ...

