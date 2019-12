Vietri sul Mare | domani il convegno sulla “Negritude della ceramica vietrese”

anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutisul(Sa) – Presso il Centro Culturale C.a.T., in Via Ospizio 3 aSul, si terrà mercoledì 4 dicembre alle ore 18,00, la presentazione del librovietrese. Da Riccardo Dòlker a Salvatore Procida" curato da Giorgio Napolitano e Maria Grazia Gargiulo; alla serata, che sarà presentata da Antonio Dura e Rossella Nicolò, interverrà Matilde Romito. Il concetto di negritudine nasce dagli scrittori neri di ambito francofono alla fine degli anni '40 del '900, Leopold Senghor ed Aimé Césaire. Nei loro scritti essi riaffermano una vera condizione umana ed identità degli africani. In contrapposizione all'uomo biancologica Senghor afferma: «Il Negro è l'uomonatura» e l'emozione è il suo modo di conoscenza; la negritudine è tensione dell'anima, è il progetto ...

