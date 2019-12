Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 19 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA A24, MENTRE IN INTERNA, TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA A91 E AURELIA E TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD DELL’A1 E LA TUSCOLANA; SULLA VIA CASSIA SEMPRE TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANCORA TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA BUFALOTTA E LA A24 E, PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 18 : 15 : Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA A24; SULLA CASSIA BIS UN VEICOLO IN PANNE PROVOCA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA A24; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CASSIA BIS TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 17:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA CASSIA BIS E LA A24; SULLA VIA CASSIA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI E CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E LA A24; TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA CASSIA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA OLGIATA E VIA DEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA VIA DEL MARE E L’ARDEATINA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24; TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTANI, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, RICORDIAMO PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO SIAMO NEL COMUNE DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PARTIAMO DALLA Roma-TERAMO, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO REGOLARE TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE Roma SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTANI, NEI DUE SENSI DI MARCIA CI SPOSTIAMO SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA REGIONALE218 ROCCA DI PAPA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA DELLA MADONNETTA E VIA DEI CASTENI, NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASILINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO CORRIDONI, NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SULLA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA Roma-TERAMO, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CARSOLI E VICOVARO, IN DIREZIONE Roma SUL RACCORDO ANULARE, IN ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE A SEGUIRE CODE TRA PRENESTINA E BUFALOTTA IN INTERNA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 09.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO PRUDENZA PER LA NEBBIA SULLA Roma-TERAMO TRA Roma EST E CASTEL MADAMA LA VISIBITA’ E’ RIDOTTA A 70 METRI NEBBIA ANCHE IN A1 MILANO-NAPOLI TRA GUIDONIA MONTECELIO E IL BIVIO PER LA Roma-TERAMO LA VISIBILITA’ E’ 100 METRI NELLA NEBBIA, LA COSA PIÙ IMPORTANTE È VEDERE ED ESSERE VISTI. ANCHE DI GIORNO, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 08.35 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO TRAFFICO IN PROGRESSIVO AUMENTO IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma-NAPOLI SINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 08.05 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA LA REGIONALE 637 DI FROSINONE E GAETA, LA STRADA E’ INTERROTTA AL KM 11+350, PER L’ESONDAZIONE DEL FIUME SACCO ORA IL TRAFFICO SOSTENUTO IN QUESTE ORE SULL’INTERA RETE VIARIA REGIONALE SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA Roma-NAPOLI SINO ALL’USCITA ...