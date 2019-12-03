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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 18 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 18 | 45 Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2019 ore 18:45 (Di martedì 3 dicembre 2019) Viabilità 3 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. ANCORA TRAFFICO INTENSO SULL’INTERO ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DOVE, IN CARREGGIATA ESTERNA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’AUTOSTRADA A1, MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO TRA LA BUFALOTTA E LA A24 E, PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA VIA AURELIA ANCHE PER INCIDENTE; SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN VEICOLO IN PANNE TRA VIA DI SANTA CORNELIA E LO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO; ANCHE SULLA VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA CORSO FRANCIA E LABARO IN USCITA; SI RALLENTA INOLTRE IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E TOR CERVARA IN ENTRAMBE LE ...
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