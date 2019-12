Verona | frasi razziste a un calciatore di 17 anni La sua squadra si vestirà di nero

fanpage

(Di martedì 3 dicembre 2019) Domenica scorsa, durante la partita del campionato allievi tra Castelnuovo del Garda e Peschiera, dagli spalti sono state pronunciatenei confronti di J.B., un ragazzo italiano di 17con la pelle nera. Per questo, in segno di solidarietà, il Peschiera Calcio disputerà la prossima partita di campionato indossando una divisa nera.

