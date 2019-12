Ventidue archiviazioni per Rigopiano Il padre di una vittima | Presi in giro dalla

huffingtonpost

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l’archiviazione di 22 indagati nell’inchiesta madre sul disastro dell’Hoteldi Farindola (Pescara), avvenuto il 18 gennaio 2017, quando una valanga travolse il resort provocando la morte di 29 persone.Immediata la reazione di rabbia di uno dei familiari delle vittime: “Alla fine la colpa sarà di chi stava in hotel, di chi lavorava ae di chi c’è andato in vacanza. Il giudice ha accolto la richiesta di archiviazione nei confronti dei funzionari della Regione e dei personaggi che ci hanno fatto credere che Stefano era vivo, uccidendolo due volte. L’archiviazione è un colpo che fa molto male. Per quanto riguarda me e la mia famiglia non ho parole, mi sento preso ingiustizia”, ha detto Alessio Feniello,di Stefano, morto a ...

