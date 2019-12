Venezia | Mose | test riuscito alla bocca di porto di Malamocco

Venezia - si alzano le dighe del Mose contro l’acqua alta : le immagini delle prove generali : Concluse positivamente ieri sera le prove generali del Mose a Malamocco. La dighe della grande opera si sono alzate. A oggi l’impianto idraulico è ancora provvisorio quindi l’innalzamento delle barriere è avvenuto più lentamente del previsto ma apparentemente tutto è funzionato perfettamente L'articolo Venezia, si alzano le dighe del Mose contro l’acqua alta: le immagini delle prove generali proviene da Il Fatto Quotidiano.

Test per il Mose a Venezia - si sollevano le paratoie all'ingresso della laguna : Test di sollevamento delle paratoie del sistema Mose alla bocca di porto di Malamocco, uno dei tre ‘ingressi’ della laguna di Venezia.Una prova che era stata sospesa all’inizio di novembre - prima della grande acqua alta di un metro e 87, livello massimo toccato il 12 novembre - dopo che i tecnici del Consorzio Venezia Nuova avevano riscontrato alcune vibrazioni alle staffe che sostengono le tubazioni di aria compressa, che ...

Venezia - la ministra De Micheli promette altri 325 milioni per finire il Mose. “Ma sono compresi nel costo di 5 - 5 miliardi già previsto” : Un fiume di soldi. Quelli spesi. Quelli stanziati. Quelli promessi. Quelli che, probabilmente, non arriveranno mai. Dopo il Comitatone, che ha messo fine a un vuoto durato due anni, facciamo i conti in tasca a Venezia. O meglio, all’impegno dello Stato per salvare la città che sorge in un equilibrio instabile sulle acque e che proprio dalle acque deve difendersi, come hanno dimostrato le eccezionali acque alte di queste settimane. Con il ...

Venezia : Zaia - 'se il Mose non funzionerà sarà una tragedia per la città' (2) : (Adnkronos) - "Paratie sott’acqua? Le paratie stanno sott’acqua perché nessuno le voleva vedere a terra, per questioni di impatto ambientale. Sulla carta dovrebbe funzionare, quando ci sarà la prova di collaudo capiremo se funziona o meno. Io spero che funzioni, altrimenti avremmo buttato 5 miliardi

Venezia : Zaia - 'se il Mose non funzionerà sarà una tragedia per la città' : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - “Il Comitatone governa tutto ciò che è la partita Mose e la legge speciale per Venezia e non si riuniva più da due anni. Quando hanno progettato il Mose io ero adolescente. E se non funzionasse sarebbe una tragedia per Venezia, perché avremmo buttato 5 miliardi e mezzo

Venezia - il Comitatone stanzia i fondi per completare il Mose : "Noi ci assumiamo tutte le responsabilita' ma e' chiaro che stiamo parlando di criticita' che si sono accumulate nel corso degli...

Venezia - Zaia : “Confermata tranche da 320 milioni per il Mose e consegna nel 2021” : “Il governo ha confermato i 5,493 miliardi per il Mose e l’ultimo stanziamento di 320 milioni. Ci hanno detto che dovrebbe essere completato entro il 31 dicembre 2021”, ha affermato il governatore del Veneto, Luca Zaia, al termine del Comitatone a Palazzo Chigi. “Vedremo che evoluzione avrà questo cantiere che è dello Stato, non c’entra nulla la Regione. Ad oggi questo è il cronoprogramma”, ha sottolineato. Venezia, ...

Venezia - impegno governo per il Mose : 22.20 Il Mose sarà completato entro il 31 dicembre 2021. "C'è un impegno del governo a concludere il cantiere", dice il governatore del Veneto Zaia al termine del 'comitatone' su Venezia, tornato a riunirsi dopo due anni a Palazzo Chigi. "Siamo alla dirittura finale di vicende che si trascinano da tempo", assicura Conte. Quanto ai finanziamenti, il ministro alle Infrastrutture,Paola De Micheli,afferma:il costo del Mose,all'ultimo ...

Venezia - Zaia : “Mose dovrebbe essere completato entro il 2021” : "Si esce con la conferma del finanziamento di 5 miliardi e 493 milioni. Il governo si impegna a mettere i 320 milioni mancanti, si esce con la conferma del cronoprogramma al 31 dicembre 2021 per finire il cantiere, si esce con dei tavoli di lavoro sulla modalità di gestione, cercando di capire anche i termini e chi pagherà la gestione, ovvero gli 80-100 milioni l'anno": così il governatore del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro del ...

A Palazzo Chigi "Comitatone" per Venezia : Mose avanti : Dopo due anni, il Comitatone per Venezia torna a riunirsi, con l’impegno da parte del Governo a far ripartire i finanziamenti per il completamento del Mose, per i lavori in città e in laguna, e soprattutto l’impegno a coinvolgere gli enti locali nel controllo sullo stato del loro avanzamento. Con un tavolo di confronto anche sulle modalità della futura governance del sistema di dighe mobili.Escono soddisfatti ...

Venezia - ecco come sta sprofondando. E il Mose non c’entra : Così funziona la laguna. Dal 1890 il mare è salito (e poi disceso) e il terreno è sprofondato: l’acqua è più alta di 30 centimetri. Le soluzioni che non risolvono.

Il Mose e il Magistrato delle Acque per difendere Venezia (di G. Seminara) : (A cura di Giovanni Seminara, professore emerito dell’Università di Genova, presidente della commissione Ambiente dei Lincei) Quando, nel 2007, mi dimisi dal Comitato Scientifico del CORILA, un ente che coordinava la ricerca scientifica sulla Laguna di Venezia, mi ero ripromesso di non intervenire più sulle polemiche riguardanti la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna. Alcuni anni di impegno scientifico su tali ...

Venezia - torna l’acqua alta nel giorno della manifestazione dei No Mose : “Quell’opera è il problema e non la soluzione. Va bloccata” : Sembrava che fosse finita e invece l’acqua alta torna ad allagare Venezia. Un’altra domenica con il fiato sospeso, perché alle 8.45 era stata annunciato un picco di 140 centimetri oltre il medio mare, fenomeno in ripetizione alle 21.40, ma con un culmine di 120 centimetri. Puntualmente la previsione del Centro Maree per il mattino si è verificata, seppure un po’ al ribasso. Il livello ha raggiunto i 129 centimetri alle 9. A ...

Venezia - Mose pronto entro il 2021 Voto bipartisan per legge speciale : La mozione bipartisan sull'emergenza a Venezia a seguito dei danni causati dal maltempo chiede innanzitutto al governo di rifinanziare la legge speciale per il capoluogo veneto e di terminare il Mose entro il 2021. La mozione sarà votata a breve dall'Aula della Camera. Segui su affaritaliani.it