Venezia | domani test sirene segnalazione acqua alta dal Campanile dei Frari

Meteo Venezia domani martedì 3 dicembre : cielo sereno : Previsioni Meteo Venezia di domani martedì 3 dicembre: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l'aggiornamento con Meteo Verona e provincia di domani martedì 3 dicembre. Rimani connesso su Meteoweek Clicca qui Meteo lunedì 2 dicembre a Venezia Clicca qui Meteo Italia martedi 3 dicembre Il Meteo a Venezia e le temperature A Venezia domani martedì 3 dicembre

Maltempo : a Venezia l'acqua alta oggi e domani : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - A Venezia stamattina è tornata l'acqua alta. Secondo il Centro Previsioni del Comune, l'alta marea è arrivata in mattinata a quota 121 centimetri, allagando così il 30 per cento del centro storico. E le previsioni indicano per questa sera alle 23,45 un'acqua alta a 105

A Venezia stamattina è tornata l'acqua alta. Secondo il centro Previsioni del Comune, l'alta marea è arrivata in mattinata a quota 121 centimetri, allagando così il 30 per cento del centro storico. E le previsioni indicano per questa sera alle 23,45 un'acqua alta a 105 cm, e anche per domani mattina è prevista un'acqua alta a 130 cm alle 10,45.

Nuovo picco di Acqua alta a Venezia: la marea ha toccato alle 10 una massima di 110 cm nel punto di rilevazione di Punta della Salute, secondo quanto reso noto dal Centro maree del Comune. Lo stesso valore è previsto per domani alle 10:20.

A dieci giorni di distanza dalla mare record che martedì 12 novembre ha fatto registrare 187 centimetri, la seconda più alta della storia da quando esistono le registrazioni, a Venezia torna l'incubo dell'alta marea. Le previsioni diramate dal Centro maree del Comune di Venezia prevedono, infatti, per domani mattina alle 8.50 un possibile picco di marea di 140 centimetri, ben al di sotto della marea eccezionale della scorsa settimana

La Protezione civile del Fvg ha diramato un'Allerta di color giallo, dalle 6 di domani alle 12 di domenica, per criticita' idrauliche lungo la fascia costiera della regione. Si prevede acqua alta in corrispondenza dei picchi di marea in particolare per il litorale tra Duino (Trieste) e Grado (Gorizia). Un fronte, inserito in un flusso umido sudoccidentale – spiega la Protezione civile – si avvicinera' domani alla

domani le scuole di Pordenone di ogni ordine e grado, ad esclusione dei nidi, rimarranno chiuse. Lo ha annunciato il sindaco Alessandro Ciriani. "Lo ha deciso in via prudenziale il Centro operativo comunale alla luce dei dati ufficiali a disposizione – ha spiegato il sindaco – domani sono attese piogge intense sulla città ed è possibile che il fiume Noncello salga sulla strada rivierasca, mettendo seriamente in

lunedì 18 novembre. Sono numerosi i comuni che hanno deciso di tenere domani, il 18 novembe, le Scuole chiuse per l'emergenza maltempo. Di seguito la lista dei comuni aggiornata in tempo...

Riprenderanno regolarmente domani le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado di Venezia, sospese a causa dell'ondata di maltempo e dei ripetuti picchi di marea sostenuti, nel centro storico, nelle isole, al Lido e di Pellestrina. Lo comunica l'amministrazione comunale. "Gli asili nido e le scuole d'infanzia comunali sono tutti agibili e puliti – rende noto l'assessore alle Politiche

In lenta discesa la marea a Venezia: un'ora e mezza dopo il picco di 150 cm segnato alle 13:10 circa, alle ore 14:40 il mareografo di Punta della Salute segnava 130 cm. domani la marea resterà sostenuta ma su livelli inferiori: l'ultima previsione del Centro maree del Comune di Venezia è di un massimo di 110 cm alle 13:20.

"Possiamo pensare al pattinatore quando roteando su se stesso restringe le braccia e così aumenta la velocità. La configurazione meteo di questi giorni nel bacino Adriatico ha qualcosa di simile". In questo modo, Alvise Papa, responsabile del Centro previsioni Maree del Comune di Venezia spiega all'ANSA l'anomalia che ha portato l'incubo dell'Acqua alta ininterrotta da una settimana. Papa illustra

Il sindaco di Venezia nominato commissario straordinario all'emergenza: «Nei prossimi giorni ci doteremo di una cabina di regia». Il Patriarcato sospende le messe in Basilica. Il fenomeno dovrebbe diminuire da lunedì

Previsto un nuovo picco: Domani l'acqua salirà a 160 centimetri sopra il livello medio del mare. Ordinanza firmata: tra le misure, la sospensione dei mutui Nessuna tregua per Venezia. La città, in ginocchio a causa del maltempo che ha devastato gli edifici, dovrà affrontare un'altra giornata impegnativa. Dopo l'acqua alta degli ultimi giorni, l'ultimo bollettino del Centro maree del Comune ha previsto un nuovo