Vela | Mondiali 49er 2019 | equipaggi azzurri a rischio taglio Crivelli Togni | i migliori

(Di martedì 3 dicembre 2019) Una perturbazione importante ha messo in difficoltà la prima giornata dei campionatiNacra 17,FX in programma a Auckland in nuova Zelanda. Dopo una lunga attesa al riparo da pioggia e vento, solo glideisono riusciti ad andare in mare per concludere due delle tre regate in programma. Il vento si è assestato sugli 8/10 nodi su tutti e tre i campi di regata in cui sono divisi gli oltre settanta iscritti. In testa alla classifica provvisoria con un secondo e un primo posto troviamo i tedeschi Heil/Ploesser davanti ai francesi Fiher/Yann. In terza posizione l’o olandese Lambriex/Vugt. Come abbiamo ricordato nella presentazione, il Mondiale assegna quattro posti per le olimpiadi di Tokyo. In undici hanno già strappato il biglietto per le olimpiadi ed altre cinque nazioni si potranno qualificare nel 2020 nei campionati continentali. L’Italia è tra ...

