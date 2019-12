Varese | “la nostra pausa pranzo nei boschi per raccogliere i rifiuti” | l’iniziativa dei

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Le Nazioni Unite discutono del cambiamento climatico a Madrid. Ma la cura dell’ambiente inizia soprattutto da piccoli gesti che ciascuno di noi può compiere. Questo è il messaggio e lo spirito di “Partetuttodanoi”, un’iniziativa dedicata alla pulizia deinata a Samarate, in provincia di. Un gruppo di dipendenti della Quanta System, azienda che produce laser per uso medicale, ha inaugurato infatti un progetto di pulizia delle aree verdi del comune. Tutto è cominciato con un terzetto di lavoratori (Roberto Tromarchio, Marco Turconi e Alessandro Parenti) che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dal movimento Fridays For Future il 27 settembre a Milano e, anche con lo spirito di quell’evento, hanno deciso di dedicare unaalla settimana alla pulizia del bosco intorno alla fabbrica. Poi, il progetto è stato pubblicizzato attraverso le chat ...

