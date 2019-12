Valanga Rigopiano | 22 archiviazioni | anche tre ex governatori abruzzesi Nell' hotel 29

Valanga di Rigopiano - archiviate tutte le accuse per tre ex governatori dell’Abruzzo : D’Alfonso, Del Turco e Chiodi erano indagati per la mancata predisposizione della mappa del rischio valanghe. Nella tragedia del gennaio 2’017 morirono 29 persone

“Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta” : le vittime di Rigopiano sono state uccise dall’ignoranza - non dalla Valanga : 18 gennaio 2017. Farindola, Hotel Rigopiano . Una valanga travolge la struttura. Muoiono 29 persone, tra clienti e dipendenti. Di chi è la colpa? Della valanga ? In parte, forse. Ma la responsabilità primaria è imputabile a persone ed enti ben più concreti: Comune e Prefettura. “Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta” . Questo rispondeva la signora Daniela Acquaviva, funzionaria della Prefettura, alla richiesta di aiuti arrivata nel ...

Valanga Rigopiano - il legale dei familiari scrive a Bonafede : “Stato assente” : “Ho scritto una lettera al ministro Alfonso Bonafede, perché mi avrebbe fatto piacere che oggi ci fosse stato un avvocato dello Stato per la costituzione di parte civile, che continuo considerare un atto dovuto, soprattutto nei confronti di queste povere famiglie. Prendo atto che non c’era nessuno e mi viene da pensare che c’è una grossa assenza dal parte dello Stato, visto anche che la legge per Rigopiano ad oggi non ha avuto ...