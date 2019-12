ilmessaggero

(Di martedì 3 dicembre 2019) Il gip del tribunale di Pescara, Nicola Colantonio, ha disposto l'archiviazione di 22 indagati nell'inchiesta madre sul disastro dell'hoteldi Farindola (Pescara), avvenuto il...

instaPressTG : #CRONACA - Valanga di Rigopiano, archiviate le accuse per tre ex governatori abruzzesi e per altri 19 indagati - Co… - Carla10679637 : Giustizia italiana. Valanga Rigopiano, 22 archiviazioni: anche 3 ex governatori. Il papà di una vittima: «Noi presi… - twolighteyes : Tragedia di #Rigopiano, archiviazione per 22 indagati -