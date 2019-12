kontrokultura

(Di martedì 3 dicembre 2019) L’errore grossolano diBruganelli A differenza diche al momento sta promuovendo il suo libro, laBruganelli è abbastanza attiva sui social network. Qui la produttrice posta foto e video della sua vita ma anche del lavoro che fa. La donna, però, spesso è oggetto di critiche da parte dei … L'articolo ‘Vai atuada un dietologo’:, laBruganelli offesa su IG FOTO proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : 'Vai a zappare cafona e porta tua figlia da un dietologo': Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli offesa su IG [… - NardisLorenzo : @matteosalvinimi Cioè non andare praticamente mai in europarlamento, venire cazziati in diretta da un belga che par… - coppola_adolfo : @graziano_delrio Da che pulpito arriva la predica, da un cialtrone della politica. Vai a zappare che è meglio @graziano_delrio -