Usa 2020 | Kamala Harris si è ritirata dalle primarie dei Democratici | bruciato tutto il

(Di martedì 3 dicembre 2019) La senatrice democraticalascerà la corsa per la Casa Bianca. A dare la notizia sono diversi media statunitensi, tra cui il New York Times, che sottolineano come la decisione sia dovuta al crollo dei consensi nei sondaggi e alla scarsità delle risorse finanziarie per finanziare la propria campagna elettorale.ha poi ufficializzato la notizia con un tweet, nel cui post è allegata una lettera di spiegazioni: «Non sono una miliardaria», scrive. «Non riesco a finanziare da sola la mia campagna, ed è stato sempre più duro trovare i fondi di cui avevo bisogno per competere con gli altri». To my supporters, it is with deep regret—but also with deep gratitude—that I am suspending my campaign today. But I want to be clear with you: I will keep fighting every day for what this campaign has been about. Justice for the People. All the ...

