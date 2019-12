Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci | scoperto il segreto | “Nasconde l’algoritmo

Il segreto dell'Uomo Vitruviano è nell'algoritmo della Divina proporzione : La ricostruzione dello storico dell'arte Roberto Concas in due volumi e una mostra a Cagliari. "Ci sono voluti trent'anni di studio per capire la formula nascosta nell'opera di Leonardo"

Uomo Vitruviano : il Tar ha deciso per il prestito - pur riconoscendo le nostre preoccupazioni : Commento alla sentenza del Tar sull’Uomo Vitruviano del gruppo Beni culturali di Italia Nostra L’iniziativa di Italia Nostra ha avuto il merito di sollevare con decisione un problema reale, quello dei prestiti e della movimentazione delle opere d’arte che inevitabilmente mettono a rischio i nostri beni. La sentenza del Tar, pur acconsentendo al prestito dell’Uomo Vitruviano, ha riconosciuto la fondatezza delle ragioni di preoccupazione e allarme ...

