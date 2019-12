Uomo picchia cane | poi gli spara | “Gli faccio quel che voglio” | VIDEO

Foggia - consigliere comunale picchiato : aveva ripreso un Uomo che smaltiva rifiuti illegalmente : "In quattro contemporaneamente mi massacravano con una violenza inaudita, per aver detto al figlio di uno di questi di non gettare secchi e materiale di risulta sulla strada": questo il racconto di un consigliere comunale di Foggia . Il primo cittadino della città è intervenuto, esprimendo la sua solidarietà e commentando: "Le circostanze in cui è maturato l'episodio contribuiscono a rendere ancor più intollerabile l'accaduto: il consigliere ...

Milano - picchiava la moglie e abusava della figlia di lei : arrestato un Uomo di 44 anni con precedenti : picchiava ripetutamente la compagna 41enne e aveva compiuto atti sessuali nei confronti della figliastra di 14 quando la ragazzina aveva solo 12 anni. Per questo è stato arrestato a Milano un 44enne italiano accusato di maltrattamenti, violenza, lesioni e atti sessuali verso minori. L’uomo, già incriminato e processato per maltrattamenti, reato per il quale era stato assolto in appello nel 2015, ha precedenti anche per spaccio ed è stato ...