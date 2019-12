Università | ricercatori bloccati dalla burocrazia Ma col nuovo decreto cambiano le regole

ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 dicembre 2019) Un gruppo di scienziati dell’di Cagliari mi ha scritto raccontandomi una storia surreale. Rischiano di perdere uno strumento fondamentale per la loro ricerca a causa dellae delle leggi folli. Se non riusciranno a concludere in tempi brevi un acquisto di elio liquido (non quello con cui si riempiono i palloncini) che è dell’ordine di 1500 euro, si bloccheranno tutte le loro ricerche per mesi e per riattivare lo strumento dovranno spendere circa 20 volte tanto, almeno 30mila euro. Ma andiamo per ordine. La Risonanza Magnetica Nucleare è una tecnica indispensabile nella ricerca in chimica organica, perché permette di “vedere” il risultato dei propri esperimenti. Questo strumento lavora tramite un campo magnetico elevatissimo, generato in virtù del fenomeno della superconduzione. Per essere mantenuto, il magnete deve essere immerso in elio liquido, a -269 °C, a ...

