United-Tottenham | Mou contento | «Sono felice e torno dove lo ero» – VIDEO

calcionews24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa della prossima partita che vedrà impegnato il suocontro il ManchesterJosè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester, sua ex squadra. «Mi piace giocare contro le grandi squadre e tornare in un postostato. Ho un ottimo rapporto con i tifosi dellotornato come opinionista estato felicissimo della splendida accoglienza ricevuta» Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Tottenham, Mourinho: 'Con lo United capitolo chiuso. E' mio rivale e domani devo batterlo' - - SportRepubblica : United United-Tottenham, l'ex Mourinho cita Mandela: ''Non perdo mai: o vinco o imparo'' - infobetting : Manchester United-Tottenham: formazioni, quote, pronostici -