Unicredit taglia 6 mila posti in Italia Ira  Cgil | Landini | ritiri tutto o conflitto

Unicredit taglia : via il 12% del personale in Italia. Il Ceo : “Contenti di questa operazione” : La banca illustra gli obiettivi fino al 2023. Tagli (si parla di 8mila unità) soprattutto nel nostro Paese, oltre che in Germania e e Austria. Prevista la chiusura di oltre 500 filiali. Si punta ad aumentare al 40% la distribuzione di capitale per il 2019. Il piano prevede di realizzare un utile di 5 mld nel 2023.