Unicredit pronta a taglire in Italia 6000 posti di lavoro in Italia L’Italia più

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Costi, ricavi e utili in linea con quelli degli ultimi anni, una maggior creazione di valore per gli azionisti fra dividendi in crescita e riacquisto di azioni proprie, niente fusioni e 8000diin meno in Europa Occidentale. L'la più penalizzata: 5.500-6.000 dipendenti. Sono questi i cardini del nuovo piano di, Team23, presentato stamattina dall'a.d. Jean Pierre Mustier, che punta, da qui al 2023, a creare 16 miliardi di valore per i soci: la meta' andranno a rimpolpare il patrimonio netto della banca, gli altri a remunerare gli azionisti.Di questi 8 miliardi, 6 saranno di dividendi e 2 di buyback: in particolare, fino al 2022, sara' distribuito il 40% dell'utile netto (30% con cedole in contanti e 10% con riacquisto di azioni) e nel 2023 la percentuale salira' al 50%. Sul fronte dei ricavi la banca stima di realizzare una crescita media annua dello ...

