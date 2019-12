Unicredit | piano shock 2020-23 Taglio 8mila dipendenti e 500 filiali Italia-Germania

Piano Unicredit - 8000 posti in meno entro il 2023. Chiudono 500 filiali del Gruppo : Presentato dal Gruppo bancario il Piano Unicredit: 8000 posti in meno entro il 2023. Chiudono anche 500 filiali. La manovra per ottenere “risparmi lordi in Europa occidentale” per 1 miliardo di Euro, pari al 12 per cento della base di costo 2018. Il Piano Unicredit presentato dal Gruppo prevede “risparmi lordi in Europa occidentale” per […] L'articolo Piano Unicredit, 8000 posti in meno entro il 2023. Chiudono 500 ...

Piano Unicredit : via 8000 dipendenti entro il 2023 - chiusi 500 sportelli : Il personale verrà ridotto complessivamente del 21% e sparirà il 25% delle filiali, soprattutto in Italia. Toccate anche Austria e Germania: obiettivo 1 miliardo di risparmi in Europa occidentale

Unicredit annuncia il piano che taglia 8mila dipendenti e 500 sportelli : Unicredit ridurrà il personale di circa 8mila unità nell’arco del piano 2020-2023 e chiuderà circa 500 sportelli. Lo ha reso noto la banca in una nota. Il piano strategico di Unicredit prevede di realizzare un utile di 5 miliardi di euro nel 2023, con una crescita aggregata dell’utile per azione di circa il 12% nel periodo 2018-2023. Il piano punta anche a creare 16 miliardi di valore per gli azionisti nell’arco del ...

Piano Unicredit - 8 miliardi ai soci e 8 mila licenziamenti : Forte remunerazione per gli azionisti e un Piano di riorganizzazione che prevede il taglio di 8 mila lavoratori e la chiusura di 500 sportelli. Questo è in estrema sintesi il Piano strategico 2020-2023 presentato da Unicredit. “Team 23 è incentrato sulla massimizzazione della creazione di valore per gli stakeholder, inclusa una rinnovata attenzione alla soddisfazione del cliente grazie a processi semplificati e a ...

Unicredit - il piano al 2023 vede utili a 5 miliardi e buy-back da 2 miliardi ma ci sono 8mila esuberi : Il ceo Jean Pierre Mustier: «Continueremo a cogliere le opportunità commerciali mantenendo uno stretto controllo su rischio, disciplina nell’esecuzione e controllo dei costi»

Via da Mediobanca e nuovo pianoUnicredit parte col botto in Borsa : Dopo la mossa che ha spezzato uno dei legami piu' longevi della finanza italiana, con la vendita da parte di Unicredit della quota che ne faceva il primo socio di Mediobanca, sono di segno opposto le reazioni in Borsa. Segui su affaritaliani.it

Unicredit dà il via a "Team23" Il piano della banca paneuropea : Ha un nome il nuovo piano di Unicredit, che si chiamerà 'Team23'. A svelarlo, nella nota che accompagna i conti al 30 settembre, l'ad Jean Pierre Mustier, secondo cui, dopo aver raggiunto gli obiettivi di Transform 2019, "continueremo ad andare avanti con successo e presenteremo la nostra nuova strategia di business, 'Team 23', il prossimo 3 dicembre". Segui su affaritaliani.it