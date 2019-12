Una Vita | spoiler | Flora | Inigo | e Leonor | lasciano Acacias 38 in modo definitivo

Blastingnews

(Di martedì 3 dicembre 2019) Presto i fans italiani dello sceneggiato Unaassisteranno all’uscita di scena di ben tre protagonisti. Purtroppo non si tratterà di un’assenza momentanea, visto che i personaggi in questione diranno addio ad38 in. Tutto comincerà quandoBarbosa si servirà della complicità di Tito, la nuova fiamma di sua sorellaper vendicarsi di Andrès. Il pugile che tornerà a far battere il cuore della pasticciera, dopo aver finto essere stato battuto ad uno scontro di boxe, farà sapere ai proprietari de La Deliciosa che si trattava di una trappola per recuperare i soldi che hanno perso a causa dell’usuraio. Dopo aver portato al termine la loro missione, i fratelli Barbosa chiuderanno la loro attività e lasceranno la città spagnola per sempre, in compagnia dei rispettivi fidanzati, e Tito. Jordi tenta di abusare della pasticciera,nei guai Gli ...

antoniospadaro : Abbattere le barriere fisiche è importante ma non basta se non si supera una cultura diffusa che continua a produrr… - RaiTre : Un racconto crudo e senza sconti, che attraversa la vicenda tragica di una vita e di un’intera famiglia.… - pbersani : Saluto con gioia il riconoscimento che viene oggi attribuito ad Adriana Lodi. Per tanti anni una indomabile avangua… -