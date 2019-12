UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dall’8 al 13 dicembre 2019

tvsoap

(Di martedì 3 dicembre 2019)telenovela Unada domenica 8 a venerdì 13: Dopo aver ferito Raul con un colpo di pistola, Javier viene arrestato dal commissario Mendez per il tentato furto a casa di Samuel; dopo ciò, Carmen si avvale dell’aiuto di Servante e Fabiana per convincere Mendez dell’innocenza di Raul nel reato che è stato eseguito da Adone. Felipe perde l’importante causa della Marchesa di Diana e teme per la sua carriera professionale. Susana continua a ricevere lettere intimidatorie dagli Escalona; esausta per via della situazione venutasi a creare, la sarta chiede a Rosina di pagare la cifra richiesta dai ricattatori, anche se Liberto inizia a sospettare qualcosa. Tra gli abitanti dell’Hoyo si diffonde brevemente un’epidemia e Telmo, nonostante le perplessità di Ursula, decide di accoglierli in parrocchia. Leonor viene ...

