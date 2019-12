Ultime Notizie Roma del 03-12-2019 ore 07 | 10

Pensioni Ultime Notizie : Landini “Ragionare sull’intero sistema” : Pensioni ultime notizie: Landini “Ragionare sull’intero sistema” Ogni anno cambia qualcosa sulle Pensioni e occorre ragionare sull’intero sistema previdenziale: è questo il pensiero del segretario Cgil Maurizio Landini, che ritorna sul tavolo di confronto con il governo che si dovrebbe tenere all’inizio del nuovo anno per parlare delle Pensioni e dell’intero assetto strutturale. Tutto questo porta a un clima di incertezza e di confusione che ...

Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in via Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte a Montecitorio informativa sul fondo salva-stati ha ribadito che tutti i ministri del passato governo Il Parlamento Sono sempre stati informati e che nessun documento è stato firmato e noto che Salvini non studia gli orsi racconto attaccato con te ma mi stupisco di meloni i massimi esponenti di alcune forze di opposizione hanno condotto un ...

Governo Ultime Notizie : Mes - esecutivo rinvia scelta. Deciderà Parlamento : Governo ultime notizie: Mes, esecutivo rinvia scelta. Deciderà Parlamento Governo ultime notizie – Prima alla Camera e poi al Senato: oggi è stata la giornata del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che riferito alle Camere sul fondo Salva Stati che già nelle scorse settimane ha fortemente acceso il dibattito incrementando lo scontro politico tra il Governo ed il principale leader dell’opposizione Matteo Salvini. Il fondo ...

Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 2 dicembre in studio Giuliano Ferrigno andiamo a Madrid in apertura oggi le parole del segretario generale dell’ONU Antonio guterres è aperta la Coop 25 nella capitale spagnola l’umanità che subisce le conseguenze del cambiamento climatico deve scegliere tra la speranza di un mondo migliore agendo o la capitolazione per discorso in apertura della conferenza ONU guterres ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora - oggi Alitalia : prestito 400 mln - gara entro maggio 2020 : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Alitalia, prestito ponte da 400 mln in CdM: nuova gara entro maggio 2020, 2 dicembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno l’umanità che subisce le conseguenze del cambiamento climatico devi scegliere tra la speranza di un mondo migliore agendo o la capitolazione l’ha detto il segretario generale dell’ONU Antonio guterres aprendo la Coop 25 oggi a Madrid il discorso della conferenza una chiesto ai rappresentanti dei paesi se vogliono davvero essere Ricordati come ...

Ultime Notizie Roma del 02-12-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dopo una maratona notturna di 14 ore le viene fisco incassa il via libera della commissione finanze della camera enorme sul carcere gli evasori ma la maggioranza si spacca Italia viva ha votato No resta il versamento Delle Piane Matera meno consistente per i reati minori protesta delle ...

Quotazione Petrolio Brent Dicembre 2019 : Ultime Notizie - previsioni - prezzo in tempo reale : La Borsa internazionale non lascia un attimo di respiro agli investitori, nemmeno in questo ultimo mese dell’anno. Gli sviluppi in ambito politico, hanno avuto importantissime ripercussioni sull’andamento dei prezzi del Petrolio, tanto che le oscillazioni del Brent previste per questo Dicembre 2019 destano ancora delle forti preoccupazioni. Cosa si prospetta in vista della chiusura dell’anno? A quanto è prevista la Quotazione del greggio? Gli ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora : Dl Fisco - ok a norme sul carcere - 2 dicembre - : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Dl Fisco, ok a norme sul carcere per gli evasori ma rischio frattura nella maggiorenza, 2 dicembre 2019,.