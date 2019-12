Tweet pro Hitler | aperta un’inchiesta | sequestrato l’account del professore e disposto

Non solo il Tweet che inneggia a Hitler. I social del prof di Siena sono un inno all'antisemitismo : Emanuele Castrucci, professore ordinario presso l’Università di Siena, è salito agli onori delle cronache per aver pubblicato sul proprio profilo Twitter una serie di post nazisti ed antisemiti, inneggianti ad Adolf Hitler. In uno dei post incriminati c’è la foto del dittatore nazista e la scritta: “Ti hanno detto che sono stato un mostro per non farti sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi ...

Un solo Tweet pro-Hitler? I tanti deliri del prof di Siena sui social : da anni pubblicava messaggi antisemiti : Non era la prima volta che Emanuele Castrucci, il docente dell’Università di Siena finito nei guai dopo la pubblicazione di un tweet che inneggiava a Hitler, pubblicava contenuti antisemiti. Sul feed del professore, un pot-pourri di contenuti insultanti e filo-nazisti. Castrucci risponde a un post che riporta una foto di Claudio Foti – direttore scientifico della Onlus Hansel e Gretel coinvolta nello scandalo degli ...

Siena - il rettore dopo la frase pro Hitler del professore : “Pronti provvedimento e esposto. Dopo aver letto il Tweet ero allibito” : “L’Università che io rappresento è indignata per i contenuti presenti nel tweet del professor Castrucci. Abbiamo già attivato gli uffici per un provvedimento disciplinare e un esposto alla procura della Repubblica segnalando la gravità del caso”. Così il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati ha commentato la frase pro Hitler pubblicata su Twitter da uno dei professori dell’ateneo di Giurisprudenza, ...

Il prof di Siena cancella il Tweet pro-Hitler. Ma insiste : «Il re è nudo - guai a chi lo dice». L’Ateneo chiede il licenziamento : È stato rimosso il tweet a favore di Hitler pubblicato sul profilo di Emanuele Castrucci, il docente dell’Università di Siena per il quale L’Ateneo sta preparando un esposto in Procura. Il docente ha però aggiunto un nuovo tweet, dopo le polemiche scatenate dal precedente del 30 novembre: «Il re è nudo, ma da sempre guai a chi lo dice». Già alle prime reazioni, Castrucci aveva risposto: «I gentili contestatori del mio tweet non hanno ...

Fondazione Open - i Tweet pro Renzi spostano la narrazione. E i russofobi - chissà perché - sono spariti : di Tito Borsa Ancora bot russi? A questa domanda dovrebbero rispondere tutti i “soloni dell’Internet” che l’anno scorso avevano urlato all’intervento putiniano di fronte ai tantissimi tweet con l’hashtag #Mattarelladimettiti dopo che il Capo dello Stato aveva rimandato a casa Giuseppe Conte mettendo il veto su Paolo Savona al ministero dell’Economia. Nelle ultime 48 ore sono state parecchie centinaia i tweet con il Renzianissimo ...

Twitter testa i Tweet che si possono programmare : Twitter implementa la possibilità di programmare i tweet (fonte: Jane Manchun Wong) Twitter ha finalmente implementato la possibilità di programmare i tweet sulla sua piattaforma web. Ad annunciarlo è il profilo TweerDeck. Come aveva scoperto Jane “The Magician” Wong grazie alla sua abilità nel reverse engineering, Twitter inizierà a implementare nel suo mazzo delle funzionalità la possibilità di programmare la pubblicazione futura di un tweet ...

Valentina Nappi attacca la Meloni con un Tweet molto provocatorio sulla sua cristianità : Con grande ironia l'attrice Valentina Nappi, nota nel mondo dell'hard, ha attaccato Giorgia Meloni, che più volte ha rivendicato con orgoglio il fatto di essere "cristiana". Nappi, che da sempre è contraria ad ogni tipo di religione e di culto, ha risposto con provocazione e ironia. Il tweet, anche se volgare è sfacciato, è diventato virale, come del resto il remix fatto al discorso dalla leader di Fratelli d'Italia in occasione della ...

Lilli Gruber su Vittorio Feltri : “A questo poveretto in andropausa gli dice proprio malissimo”. E lui risponde con un Tweet : “Se vedessi a torso nudo Cristiano Ronaldo non potrei dire che non sarebbe un bel vedere…”. Parole di Lilli Gruber che, intervenuta durante Un Giorno da Pecora su Radio RaiUno, ha parlato di molte cose, dal suo uomo ideale (“Non mingherlino, già sono piccina io…”) alla passione per il gin tonic della quale parla anche nel suo ultimo libro. E la conduttrice di Otto e Mezzo ha detto la sua anche su Vittorio Feltri: ...

Nba - Cina blocca le partite in tv dopo Tweet pro Hong Kong del manager dei Rockets. La Lega : “Non fisseremo regole su ciò che si può dire” : La Nba è in grossa difficoltà con la Cina, uno mercati commercialmente più appetibili per il basket americano. La causa scatenante è un tweet di sostegno alle proteste di Hong Kong scritto dal manager degli Houston Rockets, Daryl Morey. E la reazione di Pechino è stata veemente, pungendo nel vivo la maggiore Lega al mondo di basket: la Cctv, l’emittente nazionale cinese, ha infatti sospeso la trasmissione delle partite. Così dopo un primo ...

I social sono pieni di ignoranti e il successo del Tweet di Rubio ne è la prova : quando la lingua italiana diventa opinione : Il problema, a ben pensarci, non è ciò che ha scritto quel tale chef Rubio, il quale grazie ad un tweet è passato dall’essere conosciuto solo dagli amanti dei reality di cucina, all’essere notato da tutta Italia. Il problema, quello vero che affligge il nostro Paese e non solo, è che chiunque, con un tweet o con un post su Facebook, può esprimere la propria balorda opinione facendola passare per legge. Ma un post non è una pietra ...